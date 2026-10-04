Detuvieron a una mujer por ingresar estupefacientes al Establecimiento Penitenciario 7 de San Francisco

Luego de un mes de investigación, grupos operativos de la FPA realizaron dos allanamientos en las localidades de Frontera (Santa Fe) y La Paquita (Córdoba), en el marco de una causa vinculada al ingreso de estupefacientes al Establecimiento Penitenciario Nº 7. Como resultado, una mujer de 42 años fue detenida.

Los procedimientos se desarrollaron en inmuebles ubicados sobre calles Pública s/n y Vélez Sarsfield al 700, de las localidades de Frontera y La Paquita respectivamente. Se secuestraron varias dosis de marihuana y elementos relacionados a la causa. La detención fue efectuada en la localidad de la provincia de Santa Fe.

De acuerdo con la investigación, los procedimientos estarían vinculados con una mujer que fue detenida por agentes penitenciarios cuando intentaba ingresar cocaína a la cárcel de San Francisco.

Intervino la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de la ciudad de San Francisco, que dispuso el traslado de la detenida y su imputación por presunta autora de entrega de estupefacientes