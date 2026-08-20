Morteros invita a descubrir la naturaleza con una jornada de senderismo en el Bajo.

La Municipalidad de Morteros, a través de las áreas de Deportes y Turismo, invita a vecinos y visitantes a participar de una nueva jornada de senderismo en el Bajo de Morteros, una propuesta destinada a disfrutar, conocer y conectarse con uno de los entornos naturales más representativos de Ansenuza.

La actividad se realizará el próximo domingo 30 de agosto, a partir de las 9:00 horas, con punto de encuentro en el Bajo de Morteros, y propone recorrer diferentes ambientes naturales a través de una experiencia guiada que combina actividad física, interpretación del paisaje y turismo de naturaleza.

Durante el recorrido, los participantes transitarán por senderos de bosque y espinal, descubriendo la vegetación característica del lugar y avanzando hacia sectores de costa, donde el paisaje permite dimensionar la enorme riqueza natural y ambiental que distingue a este territorio.

La propuesta busca además generar una experiencia diferente en contacto con la naturaleza, permitiendo caminar, observar y conocer el entorno desde otra perspectiva, poniendo en valor al Bajo de Morteros como uno de los principales portales de acceso de nuestra ciudad al territorio de Ansenuza.

El intendente Sebastián Demarchi destacó que “estas actividades nos permiten seguir acercando a vecinos y visitantes a nuestros espacios naturales, generando propuestas recreativas y turísticas que, al mismo tiempo, ayudan a conocer, valorar y cuidar el enorme patrimonio ambiental que tenemos en Ansenuza”.

La actividad se desarrollará con el acompañamiento de Igor Adventure, sumándose a las diferentes propuestas que se vienen impulsando para fortalecer el turismo de naturaleza, las actividades recreativas y el conocimiento del patrimonio natural de Morteros y la región.

Desde la organización se invita a toda la comunidad a participar y disfrutar de una mañana diferente, en contacto directo con uno de los paisajes más singulares del territorio.

Domingo 30 de agosto | 9:00 hs | Bajo de Morteros

Caminar, descubrir y conectarse con la naturaleza. Una nueva manera de vivir Ansenuza.