Municipalidad de Morteros continúa con la limpieza de canales y trabajos para mejorar el escurrimiento

La Municipalidad de Morteros, a través de la Dirección de Obras Públicas, continúa con los trabajos de limpieza y mantenimiento de canales en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de favorecer el correcto escurrimiento de los excedentes pluviales.

Actualmente, las tareas se encuentran concentradas en un tramo del canal Soler Sur, un trabajo que se realiza anualmente y que este año cobra especial importancia ante el pronóstico de lluvias abundantes asociado al fenómeno de El Niño.

Desde el Municipio se recuerda a los vecinos la importancia de mantener despejados los canales y evitar arrojar residuos en estos sectores, ya que estas acciones contribuyen al correcto funcionamiento del sistema de desagües de la ciudad.

Los trabajos forman parte de un plan de intervención progresiva que busca llegar a los distintos barrios y mejorar las condiciones de infraestructura frente a posibles eventos climáticos