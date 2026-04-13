Morteros: Más beneficiados por régimen especial en Tasa Municipal

La Municipalidad de Morteros avanza en la implementación de un régimen de eximición y reducción del monto a tributar en concepto de Tasa Municipal que incide sobre los inmuebles, destinado a jubilados, pensionados y personas en situación de vulnerabilidad.

Actualmente, 154 jubilados de la ciudad ya acceden a este beneficio, reflejando el alcance de una política que busca acompañar a quienes más lo necesitan, aliviando la carga tributaria y brindando mayor equidad en el acceso a los beneficios municipales.

El intendente Sebastián Demarchi destacó la importancia de esta medida y expresó:

“Es una forma concreta de acompañar a nuestros jubilados y a quienes más lo necesitan, generando alivio y mayor equidad en nuestra comunidad”.

El proyecto establece que podrán acceder al beneficio aquellos vecinos que sean titulares dominiales de los inmuebles alcanzados, garantizando que la medida esté dirigida a quienes efectivamente afrontan los costos vinculados al mantenimiento de la propiedad.

Asimismo, se contempla la posibilidad de eximir parcialmente a quienes posean hasta dos inmuebles o sean titulares de un derecho real de usufructo, reconociendo que, en estos casos, también asumen las obligaciones económicas asociadas al inmueble, incluyendo el pago de tributos.

De esta manera, el Municipio continúa fortaleciendo políticas públicas orientadas a la inclusión y al acompañamiento de los sectores más vulnerables, promoviendo una ciudad más justa y equitativa para todos los morterenses.