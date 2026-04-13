Municipio de Morteros aclara situación por renuncia de Secretario de Servicios Públicos

Ante la información que trascendió en las últimas horas sobre la salida de Marcelo Bossio de la Secretaría de Servicios Públicos, desde la Municipalidad de Morteros informamos que se trata de una situación que veníamos advirtiendo desde hace un tiempo, y también a partir de cuestiones personales que el propio funcionario ha planteado como también la necesidad de una reorganizacion del area.

Queremos destacar y agradecer especialmente a Marcelo por el compromiso, la responsabilidad y el trabajo realizado al frente de un sector clave y de enorme complejidad para el funcionamiento diario de la ciudad.

Se trata de un área sensible, que demanda presencia permanente, capacidad de respuesta y una gran tarea de organización. En ese contexto, valoramos profundamente su aporte, su experiencia y las mejoras que pudo impulsar durante su gestión, contribuyendo al ordenamiento y al sostenimiento de los servicios en una etapa de importantes desafíos.

Entendemos también que estos procesos, aunque muchas veces se dan en un marco personal y humano que merece respeto, pueden convertirse en una oportunidad para seguir fortaleciendo el área, revisar su funcionamiento, incorporar nuevas miradas y continuar mejorando la calidad de los servicios que brindamos a cada vecino.

Por eso, queremos llevar tranquilidad a la comunidad: la prestación de los servicios públicos continuará desarrollándose con normalidad, sin que esta situación altere el funcionamiento habitual del área.

Al mismo tiempo, y teniendo en cuenta la experiencia, el conocimiento y el camino recorrido por Marcelo Bossio en un área tan importante para la gestión, consideramos valioso que ese aporte no se pierda. Por eso, existe la posibilidad de que pueda continuar colaborando con el municipio desde otros espacios o funciones, algo que será oportunamente informado en caso de avanzar.

Desde la Municipalidad de Morteros reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con responsabilidad, planificación y vocación de servicio, siempre con la mirada puesta en mejorar cada área de gestión y dar respuestas concretas a las necesidades de nuestra comunidad.