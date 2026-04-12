Cooperativas y Mutuales: Entregaron aportes a 18 entidades de diferentes localidades

El ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán, encabezó la entrega de aportes no reintegrables del Programa de Fortalecimiento Cooperativo y Mutualista a 18 entidades de diferentes localidades de Córdoba.

La inversión total alcanzó los $485.317.613 y beneficiará a organizaciones de toda la provincia.

El Programa de Fortalecimiento Cooperativo y Mutualista tiene como objetivo consolidar a las entidades de la economía social, que cumplen un rol sustancial en el desarrollo regional y en la generación de empleo. Los recursos permitirán a las organizaciones financiar proyectos de infraestructura, adquisición de equipamiento y programas de capacitación para mejorar la calidad de los servicios que prestan a vecinos y vecinas.

“Acompañamos cada proyecto de nuestras instituciones y hoy damos un paso más haciendo realidad muchos de ellos”, dijo el ministro Brandán, quien destacó el rol y el compromiso del Gobierno de Córdoba con el asociativismo por su rol productivo, social y de desarrollo en la provincia.

Además, convocó a seguir construyendo una agenda conjunta que signifique más y mejores oportunidades de crecimiento.

Durante el acto, estuvieron presentes también Domingo Benso, secretario de Desarrollo de Cooperativas y Mutuales; Gabriel Frizza, secretario de Planificación y Articulación Territorial; Fabricio Díaz, secretario de Coordinación de Infraestructura; Darío Chesta, secretario de Viviendas; y Luis Molinari, secretario de Gestión y Vinculación de Infraestructura. También acompañaron los intendentes de La Paquita, Rodolfo Claudio Muselo, y de El Fortín, Carlos Entesano, junto a integrantes de las cooperativas y mutuales beneficiadas.

Diversidad de proyectos y alcance territorial

Los aportes entregados abarcan un amplio espectro de actividades y sectores productivos en distintas localidades de la provincia.

En el sector de servicios públicos, la Cooperativa de Provisión de Electricidad y Servicios Públicos de San Carlos Minas recibió $45.250.000 para la adquisición de una camioneta doble cabina que fortalecerá su capacidad operativa.

La Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de Arroyito obtuvo $50.000.000 para la instalación de medidores inteligentes que modernizarán su sistema de medición eléctrica.

Por su parte, la Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Anisacate recibió $50.000.000 para ejecutar obras de iluminación LED en colectoras y accesos a Villa La Bolsa, mejorando la seguridad y la infraestructura urbana.

En materia de conectividad, la Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Calchín obtuvo $20.000.000 para equipamiento destinado al servicio de internet por fibra óptica, mientras que la Cooperativa Eléctrica Limitada de San José de la Dormida recibió igual monto para ampliar sus redes de cablevisión e internet, incluyendo zonas rurales.

El sector productivo también fue protagonista: la Cooperativa Lechera El Fortín Limitada recibió $30.000.000 para la adquisición de una olla de 3.000 litros para elaboración de quesos y mejoras en su infraestructura. La Cooperativa Agropecuaria La Selecta obtuvo $20.000.000 para un carro forrajero que fortalecerá su producción agropecuaria, y la Cooperativa de Trabajo Portal del Buen Aire recibió $40.000.000 para la compra de un tractor y desmalezadora.

En el ámbito gastronómico, la Cooperativa de Trabajo El Recreo Limitada recibió $19.500.000 para equipamiento integral que incluye mobiliario, electrodomésticos, sistema de seguridad y herramientas de trabajo.

La educación también tuvo su espacio: la Cooperativa de Provisión de Enseñanza «Olga Cossettini» Limitada obtuvo $19.051.900 para materiales de construcción y aberturas destinadas a una nueva aula.

En servicios sociales, la Cooperativa de Trabajo Contigo recibió $21.700.000 para implementar un servicio de traslado asistido para adultos mayores y personas con discapacidad, mientras que la Asociación Mutual de Socios de las Entidades Asociativas de Desarrollo Local de Villa General Belgrano obtuvo $30.000.000 para equipamiento de ortopedia y rehabilitación destinado a alquiler, venta y préstamo comunitario.

Otras entidades beneficiadas incluyen: la Cooperativa de Trabajo de Medios Audiovisuales de Arroyito (COTRAMAA) para ampliación de su estudio y capacidades de streaming ($10.000.000); la Cooperativa de Electricidad, Telefonía y Servicios Públicos de Matorrales para ampliación de su oficina de atención al público ($20.000.000); la Cooperativa de Trabajo La Villamariense para un vehículo utilitario ($28.054.298,64); la Cooperativa de Provisión de Energía Eléctrica y Otros Servicios Públicos de Santa Rosa de Calamuchita para un camión con grúa ($20.000.000); y la Cooperativa de Trabajo «Agua María» para equipamiento de energías renovables ($41.761.414,95).