Miramar de Ansenuza: Incidentes fuera de boliche, derivó en detenciones

Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 5, se registraron incidentes en la localidad de Miramar de Ansenuza, en el marco de un operativo de seguridad desplegado por personal policial en la zona de Avenida Costanera.

Según informaron fuentes oficiales, la situación se originó a partir de una pelea dentro de un local bailable. Al intervenir los efectivos y trasladarse el conflicto hacia el exterior, varios sujetos —todos mayores de edad— comenzaron a agredir al personal policial.

Como consecuencia, los efectivos resultaron con lesiones y se produjeron daños en al menos dos móviles policiales.

En el lugar se procedió a la aprehensión de dos sujetos mayores de edad, quienes serían padre e hijo. Ambos fueron imputados y trasladados a la cárcel de la ciudad de San Francisco.

En tanto, se aguardan directivas judiciales respecto a otras personas que habrían participado en los hechos.

Interviene la Fiscalía de Morteros.