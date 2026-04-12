Políticas Ambientales de Morteros presenta una nueva edición de la competencia “ReciClass”

La Municipalidad de Morteros, a través de la Dirección de Políticas Ambientales, presenta una nueva edición de la competencia “ReciClass”, una iniciativa que busca fomentar la recolección de residuos reciclables en instituciones educativas del ejido urbano y la zona rural.

El programa tiene como objetivo principal promover la conciencia ambiental y fortalecer hábitos de reciclaje en la comunidad educativa, incentivando la participación activa de estudiantes, docentes y familias.

La competencia dará inicio el próximo 4 de mayo de 2026 y se extenderá hasta el 27 de noviembre de 2026, día en el que también se anunciarán las instituciones ganadoras.

Como novedad en esta edición, el municipio proveerá puntos verdes a las instituciones de nivel primario urbano y contenedores tipo “big bags” a las escuelas secundarias y rurales, con el objetivo de optimizar la separación y el almacenamiento de residuos.

Desde el municipio destacaron que “ReciClass” no solo es una competencia, sino una herramienta educativa que promueve valores fundamentales como el cuidado del ambiente, la reducción de residuos y el trabajo colectivo.