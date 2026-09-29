Morteros: Municipio avanza en agenda de trabajo, junto al sector productivo

La Municipalidad de Morteros continúa avanzando en una agenda de trabajo junto al sector productivo local. En este marco, integrantes del Nuevo Parque Industrial de Morteros mantuvieron una reunión con el Área de Emprendedurismo, Innovación, Desarrollo Industrial y Comercial, a cargo de Marcela Leiva, para identificar y priorizar las principales necesidades del predio.

El encuentro permitió establecer cinco necesidades prioritarias para el Parque Industrial. A partir de este relevamiento, se definieron como primer paso aquellas acciones que cuentan con mayores posibilidades de resolución a nivel local, a partir del trabajo conjunto y de recursos propios de los empresarios y del Municipio.

Como parte de este proceso, las partes acordaron realizar un nuevo encuentro antes del 30 de octubre, esta vez en el propio Parque Industrial. Allí se trabajará en la elaboración de un compendio de normas básicas de convivencia que permita iniciar un proceso de ordenamiento, modernización y puesta en valor del predio, con el objetivo de fortalecerlo como referente productivo de la región.

Para esa próxima reunión, la Municipalidad llevará propuestas vinculadas al mantenimiento interno del parque y a la gestión inteligente de los residuos, dos de los aspectos incluidos en la agenda de trabajo.

“Lo más importante es que ya tenemos una agenda de trabajo que une lo público y lo privado. Esta es una estrategia que hoy se impulsa desde la administración pública a nivel local, provincial y nacional”, señaló Marcela Leiva.

La responsable del área también destacó la predisposición de los empresarios y su compromiso con el bien común. “El Parque Industrial también genera conocimiento que después llega a los distintos sectores productivos de Morteros. Por eso, lo que hagamos aquí tiene un impacto que va más allá del predio”, agregó.

Con esta agenda, Municipio y empresarios avanzan en acciones concretas para fortalecer el Parque Industrial y acompañar el crecimiento del entramado productivo de Morteros.