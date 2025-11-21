Morteros: Reconocieron a “Joselito” Bramardo con el Premio Pachamama de la Gente

La Municipalidad de Morteros distinguió a José Luis “Joselito” Bramardo, referente de Roberto Colombo Fútbol Club, con el Premio Pachamama de la Gente 2025, un reconocimiento que celebra a quienes encarnan valores esenciales como la solidaridad, el compromiso y la empatía dentro de la comunidad. La elección se realizó por voto popular, con la participación de cientos de vecinos y vecinas.

Los resultados fueron los siguientes: Joselito Bramardo 395 votos (37%), Carmen Ibarra 318 votos (30%) y “Pochi” Apendino 274 votos (26%).

“Queremos felicitar a todos los ternados por representar con tanto compromiso, trabajo y alegría los valores que nos unen como comunidad”, expresó el intendente Sebastián Demarchi.

La entrega del reconocimiento tuvo lugar en el patio del edificio municipal, con la presencia de familiares, amistades, representantes de instituciones y autoridades locales. Cada nominado recibió un presente especial antes de que el intendente hiciera entrega del Premio Pachamama de la Gente a Joselito.

Visiblemente emocionado, Bramardo agradeció “de corazón” el acompañamiento del público y decidió compartir el reconocimiento con Carmen y Pochi:

“Dos maravillosas personas que la vida me cruzó”. También dedicó unas palabras a su familia: “Son muy pocos los domingos y feriados que puedo estar con ellos; por eso este premio también es suyo”.

Además, propuso que el año próximo se incorpore un Pachamama Joven, al destacar el protagonismo de las juventudes de la ciudad:

“Me identifico mucho con los pibes y pibas que vienen haciendo tanto por la comunidad”.

Por su parte, el intendente Demarchi señaló que este reconocimiento “representa a cada uno de los chicos y chicas que han pasado durante todos estos años por el deporte y por nuestras instituciones”. Y dirigiéndose a Bramardo, agregó:

“Me siento orgulloso porque no solo ayudás: también llevás uno de los valores más importantes que tiene la escuela y el deporte, que es igualar. Eso fue clave para que seas el nominado por el Ejecutivo. Después la gente de Morteros eligió, y decidió que vos te lleves el Pachamama de la Gente”.

El Pachamama de la Gente 2025 pone en valor a quienes hacen grande a la ciudad de Morteros a través del trabajo comunitario, la entrega cotidiana y los valores que fortalecen la vida en común.