Morteros: Taller Sensorial: Arte Flúo & Degustación de Cerveza en Casa Graciela Boero

El jueves 27 de noviembre a las 20:30 horas, Casa Graciela Boero recibirá una nueva edición del ciclo de Talleres Sensoriales, organizado por la Dirección de Políticas Culturales de la Municipalidad de Morteros.

En esta ocasión, el 5º Taller Sensorial estará a cargo de la artista plástica Jesica Arzuffi y la sommelier Jesica Delfino, quienes proponen una experiencia innovadora que combina arte, luz y sabor. Los participantes explorarán el universo del arte fluorescente, una técnica que cobra vida bajo luz negra, invitando a crear desde la intuición y la emoción.

La actividad se complementa con una cata de cerveza artesanal y maridaje, generando un diálogo entre color, aroma y textura. Esta propuesta busca ofrecer un espacio de encuentro y disfrute, donde la creatividad artística se combina con la degustación consciente, despertando nuevas formas de percepción.

“El arte sensorial invita a experimentar con todos los sentidos. En este encuentro, la luz, la pintura y la cerveza se convierten en un mismo lenguaje”, afirma Jesica Arzuffi, coordinadora del taller.

El ciclo de Talleres Sensoriales forma parte de un proyecto que fusiona arte, cultura y experiencias gustativas, promoviendo la conexión con la creatividad y el disfrute a través de distintas materialidades, según explicó Luz Laina, directora del Centro Cultural Municipal y coordinadora de Casa Graciela Boero.

Cupos limitados. Informes e inscripciones: Centro Cultural Municipal, Italia 650, de lunes a viernes de 8 a 20 horas.