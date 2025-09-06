Morteros: Septiembre, Mes de Prevención del Dengue

Con la llegada de septiembre, las temperaturas comienzan a subir y la humedad se intensifica, creando el ambiente ideal para que el mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, se reproduzca. Desde la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Morteros, se recuerda a la población que la prevención comienza en casa.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito y no se contagia de persona a persona. Sus síntomas incluyen fiebre alta, dolor de cabeza, dolor muscular y detrás de los ojos, sarpullido y náuseas, por lo que es fundamental adoptar medidas preventivas.

Es importante eliminar o tapar recipientes que acumulen agua, mantener patios y jardines limpios, revisar canaletas y rejillas, y cambiar diariamente el agua de floreros y bebederos de mascotas. También se recomienda el uso de repelentes y mosquiteros en puertas y ventanas. Ante la presencia de síntomas, se debe evitar la automedicación y consultar a un médico.

«Cada recipiente que vaciamos, cada patio que limpiamos, cada decisión que tomamos para prevenir el dengue, es una muestra de compromiso con nuestra salud, la de nuestra familia y de quienes nos rodean», comentó Hugo Menéndez, Secretario de Salud.

Se invita a toda la comunidad a sumarse con responsabilidad y solidaridad. Prevenir el dengue no es solo una tarea sanitaria: es una forma de cuidarnos entre todos.