Vence el plazo para convocatoria del Plan de Radicación de Médicos en el Interior

, Cordoba, Córdoba, Argentina, 4 de Octubre de 2023, Foto: Agustin Ottonelli

El Ministerio de Salud de Córdoba recuerda que este jueves 4 de septiembre vence el plazo para anotarse en la sexta convocatoria del Plan cordobés de radicación de médicos en el interior.

En esta edición se ofrecen 30 becas para realizar residencias en Medicina Familiar y General, con título universitario, en centros de salud municipales y hospitales del interior, y tendrá una duración de tres años.

La iniciativa busca fomentar el arraigo de profesionales de la medicina en distintas localidades del interior cordobés, mejorar la distribución de los recursos humanos y garantizar el acceso a la salud en todo el territorio provincial.

El programa contempla un incentivo económico cuyo monto es un 25 por ciento más que las residencias habituales durante el período de formación y un 40 por ciento más durante la carga pública.

Los profesionales contarán con cobertura de ART, obra social Apross y acompañamiento de formación continua a través de tutores docentes de municipios, hospitales provinciales y la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC. Además, los municipios brindarán apoyo con alojamiento, alimentación y transporte para las rotaciones.

Al finalizar la residencia, las y los médicos deberán cumplir tres años de carga pública en la misma localidad donde se formaron, con el propósito de consolidar el arraigo.

Inscripciones

La inscripción se realiza a través del siguiente link: http://residencias.cba.gov.ar

La documentación debe enviarse de manera digital (en formato PDF, titulado con apellido, nombre completo y nombre del archivo que se adjunta), al siguiente correo electrónico: documentacionresidencias2025@gmail.com

Documentación:

Documento Nacional de Identidad.

Planilla de preinscripción – http://residencias.cba.gov.ar

Certificado Analítico definitivo (constatado en actas) o certificado expedido por la Universidad de Origen donde se explicite promedio general con aplazos y fecha de egreso.

Curriculum vitae nominal abreviado (no más de dos páginas).

El proceso de selección de esta convocatoria cuenta con una etapa de entrevistas, las cuales se realizarán de manera virtual del 5 al 11 de septiembre inclusive. El orden de mérito se publicará el lunes 15 de septiembre, el cual se confeccionará teniendo en cuenta el promedio académico de la carrera de grado (contemplando aplazos).

El comienzo de las actividades está previsto para el 1 de octubre y la carga horaria será de lunes a viernes de 8 a 16 horas con sus respectivas guardias.

Para consultas o más información, comunicarse con la Dirección General de Capacitación y Formación en Salud, Av. Vélez Sarsfield 2311 (área Marrón, oficina 8), a los teléfonos (0351) 468-8602, 468-8605 y 468-8692; o vía correo capacitacionydocencia@cba.gov.ar