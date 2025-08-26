Morteros será sede de la instancia zonal de la Olimpiada Cordobesa de Programación

La ciudad de Morteros se prepara para recibir a más de 80 estudiantes de toda la región en el marco de la instancia zonal de la Olimpiada Cordobesa de Programación, un evento educativo de gran relevancia que promueve la alfabetización digital, la lógica computacional y el trabajo colaborativo entre estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario.

La jornada se desarrollará este jueves 4 de septiembre, a las 8:30 hs, en la sede de robótica y programación del IPEMYT N°286 – Anexo Morteros, y contará con la participación de equipos escolares provenientes de distintas localidades del departamento San Justo.

El evento es organizado en forma conjunta por la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) – Sede Ezpeleta, la Municipalidad de Morteros, y cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba a través de la Dirección de Educación Digital.

”La Olimpiada Cordobesa de Programación propone una serie de desafíos que los equipos deben resolver mediante el lenguaje de programación por bloques (Scratch y Scratch Jr), en los que se integran la creatividad, la resolución de problemas, la planificación y la colaboración como ejes fundamentales del aprendizaje” comentó Luciano Smut, docente de la UPC Ezpeleta.

”Ser sede de esta instancia zonal posiciona a Morteros como un referente regional en innovación educativa, fortaleciendo el compromiso de sus instituciones con la educación tecnológica y el desarrollo de habilidades para el siglo XXI” destacó el Intendente Sebastián Demarchi.

“Invitamos a toda la comunidad educativa y medios de comunicación a acompañar este evento que celebra el conocimiento, el esfuerzo compartido y el entusiasmo por aprender de nuestras juventudes” resaltó Claudia Echezarreta directora del la UPC Morteros.