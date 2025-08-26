Municipalidad de Morteros invitan a Adultos Mayores a un Gran Matiné

La Municipalidad de Morteros invita a todos los Adultos Mayores de la ciudad y de la región a participar del Gran Matiné para Adultos Mayores, una jornada de encuentro, música y diversión pensada especialmente para ellos.

La actividad es libre y gratuita y se llevará a cabo el próximo sábado 30 de agosto en el Club de Abuelos de Morteros.

El evento contará con música en vivo, artistas invitados, charla, baile y mucho más, en un clima de alegría. Se invita además a los asistentes a llevar su mate para compartir una tarde cálida y especial.

«Desde la Oficina del Adulto Mayor y la Dirección de Políticas Sociales continuamos generando espacios de integración y disfrute, celebrando a quienes son una parte fundamental de nuestra comunidad», afirmó la directora de área Karina Lingua.