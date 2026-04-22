Morteros: Solicitan precaución por tareas de bacheo en pavimento

La Municipalidad de Morteros informa que se están llevando adelante trabajos de bacheo de pavimento en distintos puntos de la ciudad, en el marco de las tareas de mantenimiento y mejora de la infraestructura vial.

Debido a la ejecución de estas obras en varias cuadras de manera simultánea, se solicita a vecinos y conductores circular con precaución, respetando la señalización y las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en cada sector.

Estas intervenciones tienen como objetivo optimizar el estado de las calles, mejorar la transitabilidad y brindar mayor seguridad para todos los vecinos.

Desde el Municipio se agradece la comprensión y colaboración de la comunidad, destacando que estos trabajos son fundamentales para seguir mejorando la calidad de vida en la ciudad.