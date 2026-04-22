San Francisco: Firmaron convenios en el marco del Plan de Formación Dual

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Educación, llevó adelante la firma de convenios estratégicos en el marco del Plan de Formación Dual, una política que continúa expandiéndose en el territorio y que fortalece el vínculo entre la escuela secundaria técnica y el mundo del trabajo.

La actividad se desarrolló en la Casa de Córdoba de la ciudad de San Francisco y reunió a instituciones educativas, empresas y autoridades provinciales y locales.

En esta oportunidad, participaron cinco escuelas técnicas del departamento San Justo junto a 25 empresas de la región, consolidando una red de articulación que permite a estudiantes de 7.º año formarse en entornos reales de trabajo, integrando conocimientos teóricos con experiencias concretas del sector productivo.

La vicegobernadora de la Provincia, Myrian Prunotto, destacó el sentido estratégico de esta política: “En Córdoba estamos impulsando una educación que se construye desde el territorio y con una mirada de futuro. Estas propuestas permiten fortalecer el arraigo y generar oportunidades reales para que nuestros jóvenes puedan formarse, crecer y proyectar su vida en sus propias comunidades, en articulación con el entramado productivo local”.

Por su parte, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, remarcó la centralidad de la formación dual en el modelo educativo provincial: “La educación es una prioridad para Córdoba, como lo plantea nuestro gobernador Martín Llaryora, y se expresa en políticas concretas que llegan al territorio. La formación dual es clave porque articula la escuela con el mundo del trabajo, amplía horizontes y permite que cada estudiante construya un proyecto de vida con más oportunidades”.

“Para San Francisco es muy importante acompañar este tipo de iniciativas que vinculan la educación con el desarrollo productivo local. La formación dual no solo mejora las oportunidades de nuestros jóvenes, sino que también fortalece el crecimiento de nuestra ciudad, generando talento calificado y arraigo en el territorio”, manifestó el presidente del Honorable Consejo Deliberante de San Francisco, Mario Ortega.

El Plan de Formación Dual se consolida, así como una estrategia que integra saberes técnicos, capacidades digitales y competencias transversales, en línea con los desafíos actuales del desarrollo productivo y la innovación.

En ese sentido, el Director General de Educación Técnica y Formación Profesional, Ing. Diego Suárez, subrayó: “La formación dual es un modelo probado a nivel internacional, pero en Córdoba lo desarrollamos con identidad propia, vinculado a nuestras realidades productivas y educativas. Esta articulación es clave para mejorar las trayectorias formativas y generar más oportunidades para nuestros estudiantes”.

El estudiante Joaquín Leiva, quien cursa 7mo año en ProA Técnica San Francisco fue la voz de todos los jóvenes de la Región 2 que participarán de este Plan. Su mensaje fue de agradecimiento y de reconocimiento a las autoridades y docentes por permitirles ser parte de esta interesante propuesta, la que sin lugar a dudas los acercará al mundo del trabajo.

Una red que vincula escuelas y producción

Los convenios firmados en esta instancia incluyen a las siguientes instituciones y empresas:

El IPEA N.º 222 “Agrónomo Américo Almes Milani” firmó con Manfrey Cooperativa de Tamberos.

El IPEA N.º 403 “Edith Ferri de Macías” firmó con Macías Cereales S.A.

El IPET N.º 50 “Ing. Emilio F. Olmos” firmó con diversas empresas del sector industrial y tecnológico.

PROA San Francisco estableció acuerdos con organizaciones del ámbito tecnológico, productivo y de servicios.

El IPETyM N.º 89 “Paula Albarracín” firmó con empresas del sector agroindustrial y metalmecánico.

Las empresas que se animaron a este desafío junto a Manfrey Cooperativa de Tamberos y Macías Cereales S. A. son:

AMSI – ELECTROSUR SRL – COMPUTROL SRL – MSF TECH S.A. – TALLER MECÁNICO DE NÉSTOR DEPETRIS – MECÁNICA SG – DIRECCIONES ASISTIDAS CRAVERO – AXION S.A. – UTN Facultad Regional San Francisco – WEG EQUIPAMIENTOS ELÉCTRICOS – CÓRDOBA MOTOS – HECTOR CEFERINO ARCARI – COOPERATIVA AGROPECUARIA PRODUCTORES Y CONSUMIDORES LIMITADA de Devoto – RUBÉN CONSTANTINI S.A. – AKRON S.A.

CUBITS SRL – FUNDACIÓN ARCHIVO GRÁFICO Y MUSEO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO – AGENCIA PROGRAMARTE S.A.S. ESTUDIO INMOBILIARIO SCS PROPIEDADES –

UNIVAC – FAMILY WEB – PLASTICOS SAN FRANCISCO – IZU INDUMENTARIA – SANATORIO ARGENTINO y EXPANDIA HUB

Este entramado de acuerdos consolida un modelo educativo que reconoce la formación escolar y la potencia con prácticas en entornos productivos, fortaleciendo el desarrollo de capacidades y la inserción laboral de las y los jóvenes.

Del aula al mundo del trabajo

La propuesta se orienta a que los estudiantes puedan “aprender haciendo”, integrando lo trabajado en la escuela con experiencias concretas en empresas e instituciones. De este modo, la Educación Técnico Profesional se posiciona como un eje estratégico para acompañar los procesos de innovación, transformación digital y desarrollo sostenible en la provincia.

El acto contó con la presencia de autoridades provinciales y locales, entre ellos, el intendente de Las Varas Fabián Macías, junto a representantes del sector productivo, directivos, docentes y estudiantes de las instituciones participantes.