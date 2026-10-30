Morteros: Venden plateas para la 3° Edición de la Fiesta de la Tierra y la Tradición

La Municipalidad de Morteros informa que ya se encuentran a la venta las plateas para la 3.ª edición de la Fiesta de la Tierra y la Tradición, que se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de noviembre.

Las plateas tienen un valor de $5.000 y pueden adquirirse en cinco puntos de venta de Morteros y Brinkmann. La entrada al predio será libre y gratuita.

Quienes deseen disfrutar de los espectáculos desde un sector reservado podrán adquirir sus plateas por un valor de $5.000, mientras que el ingreso al predio será libre y gratuito durante las tres jornadas.

Con el objetivo de facilitar la compra anticipada, se habilitaron cinco puntos de venta en Morteros y Brinkmann:

* Municipalidad de Morteros: Mesa de Entradas, ingreso por calle Juan B. Justo, de 7 a 13 horas.

* Centro Cultural Municipal: Italia 650, de lunes a viernes, de 8 a 20 horas.

* Mercado 24/7 – Morteros: Bv. 9 de Julio 820.

* Mercado 24/7 – Brinkmann: avenida Brinkmann esquina bulevar Belgrano, Brinkmann.

* Supermercado Giro: barrio Urquiza, Morteros.

Durante tres jornadas, Morteros volverá a ser escenario de una gran celebración popular que reunirá música, espectáculos y propuestas para disfrutar en familia, poniendo en valor nuestras tradiciones y la identidad cultural de la región.

Las plateas ya están disponibles. Anticipá tu compra, elegí tu punto de venta y preparate para vivir una nueva edición de la Fiesta de la Tierra y la Tradición.