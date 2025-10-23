Municipalidad de Morteros invita al cuarto Taller Sensorial de Pintura con vino tinto + degustación

La Municipalidad de Morteros invita a participar del cuarto Taller Sensorial de Pintura con Vino Tinto + Degustación de Vino Dulce Blanco, una propuesta innovadora que se desarrollará el jueves 30 de octubre, a las 20.30 horas, en Casa Graciela Boero.

Se trata de una experiencia creativa y multisensorial, donde las y los participantes podrán explorar las cualidades cromáticas, aromáticas y expresivas del vino tinto, utilizándolo como pigmento artístico.

El encuentro no requiere conocimientos previos de pintura y está dirigido a todas las personas que deseen vivir un momento distinto, combinando arte, cultura y disfrute. La actividad estará guiada por la Artista Plástica Jésica Arzufi, quien acompañará a los asistentes en la experimentación con diversas técnicas y soportes.

Además, el taller contará con una degustación de distintas variedades de vino dulce, acompañadas de un maridaje liviano, a cargo de la Sommelier Jesica Delfino.

“El vino tiene una riqueza sensorial y simbólica muy profunda. En este taller proponemos descubrirlo no solo como bebida, sino como un medio artístico cargado de emociones”, destacó la sommelier Jesica Delfino.

Para informes e inscripciones, dirigirse al Centro Cultural Municipal (Italia 650) o comunicarse a los teléfonos 405508 o 3562-410275, de lunes a viernes, de 8 a 20 horas.