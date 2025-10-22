Museo Regional de Morteros: Realizaron 3° edición de ciclo «Voces de Nuestra Historia»

En el Museo Regional Ángel Francisco Molli se llevó a cabo la tercera edición del ciclo “Voces de Nuestra Historia”, una propuesta impulsada por la Municipalidad de Morteros a través de la Dirección de Turismo y del Museo, que continúa rescatando los testimonios orales de quienes marcaron la historia de nuestra ciudad.

En esta oportunidad, los protagonistas fueron Néstor Bonetto, Armando “Chapi” Manzi y Ricardo Bello, referentes de la radiofonía, el protocolo, el ceremonial y la locución en Morteros. Cada uno compartió sus vivencias, anécdotas y reflexiones sobre los inicios de la comunicación local, aportando un valioso registro sobre una de las expresiones culturales más significativas de nuestra identidad.

El director de Turismo y del Museo Regional, Luciano Smut, destacó: “Es una enorme satisfacción continuar rescatando estos testimonios que enriquecen el archivo histórico del museo. Cada encuentro nos permite recuperar una parte de nuestra memoria viva y poner en valor el trabajo de quienes construyeron los cimientos de nuestra comunidad.”

Por su parte, el intendente Sebastián Demarchi subrayó la importancia del ciclo: “Promover estos espacios de encuentro y escucha es una manera de escribir la historia de Morteros desde sus propias voces. Cada testimonio es una pieza fundamental de nuestra identidad colectiva.”

El ciclo Voces de Nuestra Historia continúa fortaleciendo el trabajo de documentación y preservación del patrimonio inmaterial de la ciudad, reconociendo a sus protagonistas y construyendo, desde la memoria, el legado de toda una comunidad.