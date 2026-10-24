Municipio: Firmaron convenio para la Casa del Estudiante de ENRED

El Gobierno de Brinkmann participó en la tarde de este jueves en la ciudad de Villa María de la firma del convenio para la Casa del Estudiante de ENRED. Formaron parte del acto el Intendente Mauricio Actis, la Secretaria de Educación Marisol Nuñez y el Secretario de Gobierno Marcos Grande.

La Casa del Estudiante es una iniciativa conjunta del Gobierno Municipal de Villa María y más de 40 localidades nucleadas en EnRED, con el objetivo de generar mejores condiciones y oportunidades para los jóvenes de la región que llegan a la ciudad para estudiar.

Esta casa es mucho más que un lugar donde vivir mientras se estudia. Es la posibilidad de acercar la educación superior a jóvenes de nuestros pueblos, de acompañar a sus familias y de demostrar que las distancias también se pueden acortar con decisiones colectivas.

Porque cuando los municipios comparten esfuerzos, recursos y objetivos, lo que parecía difícil de alcanzar se vuelve posible.

En este marco, anoche, el Concejo Deliberante local aprobó en su sesión la incorporación de la Municipalidad de Brinkmann como asociado activo del “Ente Regional de Desarrollo” (ENRED).