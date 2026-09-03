Municipio incorporó a Marcela Leiva para trabajar junto a los sectores económicos de Morteros

La ingeniera Marcela Leiva se incorpora al equipo municipal para trabajar junto a los sectores productivos, comerciales, industriales y de servicios de la ciudad.

La Municipalidad de Morteros anunció la incorporación de la ingeniera Marcela Leiva al equipo de Gobierno, quien desde el 1 de septiembre estará al frente de una nueva línea de trabajo vinculada al desarrollo productivo de la ciudad.

Leiva cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito público, la investigación y el trabajo de campo, especialmente vinculada al sector productivo y agropecuario.

El intendente Sebastián Demarchi destacó que esta incorporación responde a la necesidad de generar herramientas concretas para acompañar a quienes sostienen la economía local.

“Concebimos al Gobierno Municipal como aquel que genera las herramientas para el desarrollo de la ciudad. Hoy los tiempos son desafiantes para todo el sector económico y creemos que desde el Municipio tenemos que aportar una herramienta más”, señaló.

El plan de trabajo tendrá tres ejes principales: producción primaria, comercio y servicios, y desarrollo industrial, con una mirada especial sobre la actividad lechera, uno de los principales motores de la economía regional.

“Morteros tiene muchísimo para aprovechar: conocimiento, gente con ideas y un gran espíritu emprendedor. Creo que contamos con todos los recursos necesarios para potenciar el desarrollo”, expresó Leiva.

En una primera etapa, se trabajará en el contacto directo con referentes de cada sector para conocer necesidades, detectar oportunidades y fortalecer la articulación entre instituciones, empresas y emprendedores.

También se buscará profundizar el trabajo conjunto con la Universidad de Morteros, mutuales, entidades financieras y organizaciones empresariales, generando herramientas de capacitación, financiamiento e innovación.

Uno de los objetivos centrales será fortalecer la mano de obra calificada y generar oportunidades para los jóvenes, favoreciendo el agregado de valor y evitando que deban emigrar para encontrar posibilidades de desarrollo.

Con esta incorporación, el Municipio busca fortalecer la base productiva existente, acompañar a quienes ya generan empleo y actividad económica y crear las condiciones para nuevas inversiones y emprendimientos en la ciudad.