Nuevo Camión Compactador se suma a recolección de residuos

El Gobierno de la ciudad de Brinkmann presentó este lunes un nuevo camión compactador que se incorpora al servicio de recolección domiciliaria de residuos, con el objetivo de fortalecer una de las prestaciones esenciales que se brindan diariamente a los vecinos.

El intendente Mauricio Actis destacó que esta incorporación fue posible gracias a un aporte más de 200 millones de pesos otorgado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba.

“Junto al Gobierno de Córdoba y al Gobernador Martín Llaryora, seguimos trabajando juntos para que nuestras comunidades estén más limpias, y Córdoba se siga distinguiendo por el cuidado del medioambiente”, expresó Actis.

Con esta incorporación, el Municipio busca seguir mejorando la calidad del servicio, optimizar los recorridos y fortalecer las políticas ambientales que impulsa en la ciudad.