Balance positivo de el Día de la Pachamama + Torneo de Ajedrez

Se desarrolló este sábado en el Parque Central, con buen marco de público, la jornada por el Día de la Pachamama. En este marco se realizó también el primer torneo de ajedrez organizado por el Taller Municipal de Ajedrez.

A través de un stand, la Subdirección de Ambiente llevó a cabo el cierre de una serie de actividades que se venían llevando adelante durante toda la semana. Hubo «Ecocanje» donde se recibió gran cantidad de residuos recuperables a cambio de productos relacionados al cuidado de nuestra tierra.

En el escenario del Parque hubo música en vivo con Hernán González y Sofía Álvarez, y danzas con el Taller Municipal de Folklore. También estuvieron presentes en el sector este, más de 20 emprendedores exponiendo sus trabajos.

El torneo de ajedrez reunió a más de 80 participantes entre niños y adultos. De esta manera, se concretó la primera edición organizada por el Taller Municipal.