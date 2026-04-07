Nuevo operativo sanitario de traslado de un órgano destinado a trasplante

La Dirección Provincial de Aeronáutica, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, llevó adelante un operativo sanitario para el traslado de un órgano destinado a trasplante.

El mismo se realizó mediante una aeronave Learjet 60, que partió desde la ciudad de Córdoba hacia San Nicolás de los Arroyos, en la provincia de Buenos Aires, donde se llevó adelante el procedimiento de ablación de un hígado que posteriormente fue trasladado a la capital provincial.

El órgano fue destinado a una paciente de 30 años residente en Córdoba capital, que se encontraba en lista de espera para recibir el trasplante.

Para garantizar los tiempos del procedimiento, se dispuso un operativo coordinado que permitió agilizar el traslado del equipo médico y del órgano hacia el centro de salud correspondiente.

En la intervención participó un equipo de profesionales médicos del Hospital Córdoba, quienes llevaron adelante el procedimiento en coordinación con el personal aeronáutico encargado del traslado.

Este tipo de operativos requiere una logística precisa y una rápida respuesta operativa, debido a los tiempos críticos que implica el traslado de órganos para trasplante.

Cabe destacar que la institución aeronáutica de la provincia mantiene guardias activas las 24 horas, los 365 días del año, para dar respuesta a este tipo de misiones sanitarias que resultan fundamentales para salvar vidas.