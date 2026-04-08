Extienden hasta el 14 de abril convocatoria para Proyectos Escolares de Innovación Educación

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba extendió hasta el 14 de abril la convocatoria para los Proyectos Escolares de Innovación Educativa (PiE) y Proyectos Educativos Innovadores de Supervisión (PEiS), cuenta con una amplia participación y adhesión por parte de las comunidades educativas.

Ya se encuentran 900 proyectos inscriptos, lo que refleja el compromiso de las instituciones y los equipos de supervisión con la mejora continua de las prácticas pedagógicas.

Este volumen de propuestas consolida los objetivos del programa TransFORMAR@Cba en la construcción de una Escuela Posible. El proceso se complementa con las tutorías virtuales, dispositivo que brinda el soporte técnico necesario para la consolidación de las iniciativas presentadas.

Al mismo tiempo, a través de la Unidad Transversal de Coordinación y Actualización Curricular (UTCAC), dependiente de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, se continúa fortaleciendo las instancias de acompañamiento y escucha activa destinadas a las instituciones educativas.

Durante la presente semana se llevaron adelante nuevas ediciones de las Mateadas Virtuales, espacios de encuentro entre equipos técnicos de la UTCAC y docentes, directivos, supervisores y supervisoras interesados en la presentación de Proyectos de Innovación Educativa (PiE) y Proyectos Educativos Innovadores de Supervisión (PEiS).

Más de 700 participantes formaron parte de estas jornadas, que se consolidan como instancias de intercambio, orientación y construcción colectiva, permitiendo evacuar consultas, compartir experiencias y acompañar la elaboración de propuestas pedagógicas innovadoras, situadas y con impacto en las trayectorias educativas.

A partir de la valoración positiva de estos espacios y con el objetivo de seguir fortaleciendo la cercanía con las comunidades educativas, se informa que las Mateadas Virtuales continuarán la próxima semana. Se realizarán el lunes 6 de abril a las 10:00 hs, el martes 7 de abril a las 14:00 hs y el miércoles 8 de abril a las 18:00 hs, a través de la plataforma Teams.

En relación a estas acciones, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, expresó: “Estas instancias forman parte de una decisión estratégica del Gobierno de Córdoba, que pone a la escuela en el centro de la transformación educativa. Queremos que cada institución pueda construir propuestas innovadoras con sentido, vinculadas a su contexto y orientadas a mejorar los aprendizajes. Por eso, acompañamos, escuchamos y generamos las condiciones para que esa innovación suceda en cada rincón de la provincia”.

En cuanto a la presentación de proyectos, y atendiendo a las solicitudes de las instituciones educativas, se comunica que se extendió el plazo para la presentación de los Proyectos de Innovación Educativa (PiE) hasta el 14 de abril, con el objetivo de favorecer una participación amplia y una adecuada elaboración de las propuestas.

Asimismo, continúa abierta la inscripción a los Proyectos Educativos Innovadores de Supervisión (PEiS). En este sentido, próximamente se anunciarán tutorías específicas destinadas a supervisores y supervisoras, con el propósito de profundizar el acompañamiento territorial y fortalecer los procesos de implementación.

Sobre este proceso, Alejandra Couly, coordinadora de la Unidad Transversal de Coordinación de Actualización Curricular, destacó: “Las Mateadas Virtuales nos han permitido recuperar de primera mano la riqueza de los procesos que están sucediendo en las escuelas. Precisamente, atendiendo a ese diálogo y para respetar los tiempos de producción pedagógica de cada comunidad, hemos decidido extender el plazo de presentación de los PiE. Queremos que cada proyecto sea una oportunidad real de transformación y que ningún equipo se sienta solo en este proceso”.

Desde la UTCAC se reafirma el compromiso con el acompañamiento permanente a la comunidad educativa, promoviendo espacios de diálogo, orientación y actualización curricular en el marco del Plan TransFORMAR@Cba, con el objetivo de seguir fortaleciendo la innovación pedagógica y la mejora de los aprendizajes en toda la provincia.