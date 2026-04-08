Salud: Recomiendan medidas para fortalecer prevención por caso mortal de Leptospirosis

El Ministerio de Salud de la Provincia, a través del Departamento de Zoonosis de la Dirección de Jurisdicción de Epidemiología e Integración de Niveles, informa el fallecimiento de una persona oriunda de Bell Ville, a quien se le confirmó un diagnóstico de leptospirosis mediante estudios de laboratorio realizados de forma posterior al deceso.

En este contexto, la cartera sanitaria recuerda las principales recomendaciones destinadas tanto a la comunidad como a los equipos de salud, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y vigilancia de la enfermedad.

La leptospirosis es producida por una bacteria que puede estar presente en la orina de ciertos animales como roedores, perros, vacas, cerdos, caballos y animales silvestres.

La transmisión se produce por el contacto directo con la orina de un animal infectado, o por ingestión de alimentos y agua contaminados con dicha orina. La transmisión de persona a persona es muy poco frecuente. Dado que la bacteria sobrevive en lugares húmedos y protegidos de la luz, el riesgo de contraerla aumenta en lugares que propician estas condiciones o en inundaciones.

En la mayoría de los casos se presenta con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y malestar general. La consulta temprana y el tratamiento oportuno pueden disminuir la gravedad y la duración de la enfermedad.

Sobre el caso confirmado

El caso corresponde a una persona de sexo masculino de 39 años de edad, oriunda de la localidad de Bell Ville. El mismo consultó inicialmente en el Hospital Regional Ceballos y luego en una clínica privada de la misma localidad, donde fue internado y posteriormente falleció.

Frente a esta notificación sin diagnóstico etiológico, el Hospital Regional solicitó realizar estudios diferenciales a fin de arribar a la posible causa del fallecimiento. Se enviaron las muestras correspondientes al Laboratorio Central, que las derivó al laboratorio de referencia, en este caso el Instituto Nacional Dr. Emilio Coni, el cual confirmó el diagnóstico de leptospirosis.

En este marco, se avanzó con la investigación epidemiológica y se articularon acciones conjuntas entre el hospital, el centro de salud privado y la Secretaría de Salud del municipio, a fin de tomar las medidas de prevención y control pertinentes.

A la fecha no se registran otros casos y el Municipio continúa la vigilancia clínica en los contactos laborales y familiares del paciente.

Recomendaciones para prevenir y controlar la leptospirosis

La primera medida de prevención es evitar la exposición directa y utilizar equipo de protección personal (EPP) adecuado (botas de goma, overol o ropa y guantes impermeables). Además, se aconseja:

• Utilizar equipo de protección personal al realizar tareas de desratización, desmalezado o limpieza de campos y baldíos.

• Combatir los roedores en domicilios y alrededores.

• Evitar la inmersión en aguas estancadas potencialmente contaminadas y evitar que los niños jueguen en charcos o en el barro.

• Mantener los patios y terrenos libres de basura y escombros.

En áreas rurales:

• Ante la aparición de abortos o enfermedad en los animales, consultar al veterinario.

• Utilizar ropa protectora para trabajar, atender los animales y en zonas inundadas o al atravesar aguas estancadas.

• En zonas endémicas, vacunar a los perros y las vacas.

Situación epidemiológica provincial

En la provincia de Córdoba, desde el 2021 al 2026 se registraron 14 casos confirmados de leptospirosis, distribuidos en 13 localidades de los siguientes departamentos: General San Martín (4 casos), San Justo (2 casos), Marcos Juárez (2 casos), Unión (2 casos), Río Cuarto (1 caso), Tercero Arriba (1 caso), Río Segundo (1 caso) y Capital (1 caso).

En este período se registraron cuatro fallecidos: dos en General San Martín, uno en Tercero Arriba (en 2024) y uno en el departamento Unión (en 2026).