El Gobierno de Córdoba da un nuevo paso en la organización de la histórica visita del Papa León XIV a la provincia, prevista para el próximo mes de noviembre.

Este jueves, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, encabezó una reunión con autoridades de la Legislatura de Córdoba, representantes tanto del oficialismo como de la oposición, para avanzar en una agenda de trabajo conjunta de cara a la llegada del Santo Padre.

“Desde el Gobierno provincial entendemos que la visita del Papa León XIV es un evento histórico que convocará a todos los cordobeses, con ese mismo espíritu hemos convocado a referentes de la oposición”, expresó Siciliano.

Los legisladores congregados fueron Matías Gvozdenovich y Oscar Elías Mario Saliba, en representación de la Unión Cívica Radical; por parte del Frente Cívico estuvo presente Viviana Raquel del Valle Martoccia; además de Facundo Torres Lima, en nombre del oficialismo.

De esta manera, estuvieron reunidos los representantes de todos los bloques mayoritarios de la Legislatura de la Provincia de Córdoba durante el encuentro.

“Fue un acercamiento muy productivo, en donde se aportaron muchas ideas que suman para que todo resulte de la mejor manera y entre todos podamos estar a la altura de las circunstancias, es bueno que desde el oficialismo y la oposición encontremos un punto de coincidencia para un hecho tan importante como lo es la visita del papa León XIV”, describió Siciliano.

Durante la charla, el ministro comentó: “Estamos orgullosos de saber que eligieron a Córdoba por lo que somos, por su infraestructura, por sus rutas, por su capacidad de organizar grandes eventos, porque somos una comunidad muy religiosa”

La convocatoria formó parte de la decisión del gobernador Martín Llaryora de involucrar a los distintos sectores políticos e institucionales de Córdoba en la preparación de uno de los acontecimientos de mayor trascendencia que vivirá la provincia.



La reunión se desarrolló en la Sala de Ministros del Centro Cívico del Bicentenario, donde las distintas partes acordaron llevar adelante acciones conjuntas para garantizar que la llegada del Santo Padre sea un evento donde todos los cordobeses se sientan parte.

Sobre el encuentro, la legisladora del Frente Cívico, Viviana Raquel del Valle Martoccia valoró: “Ha sido una reunión muy productiva porque hemos escuchado todas las cuestiones a tener en cuenta, además que se nos ha abierto el espacio a dialogar y poder compartir nuestras propuestas para que la llegada del Papa sea la mejor posible”.

A su turno, el legislador Facundo Torres Lima remarcó: “La importancia es trabajar en conjunto con todos los bloques políticos para estar a la altura de las circunstancias y que todos los cordobeses vivan esta visita como una verdadera fiesta”.

Además, el legislador de la Unión Cívica Radical, Matías Gvozdenovich, agradeció la convocatoria y expresó: “Nos alegra participar de esta instancia, es una buena iniciativa en la que vamos a realizar nuestro mayor esfuerzo para que salga todo bien”.

Cabe destacar que la Provincia viene trabajando en la organización de la visita junto al Gobierno nacional, la Municipalidad de Córdoba, la Iglesia y autoridades de la Santa Sede.

En las últimas semanas se desarrollaron reuniones institucionales y recorridas técnicas destinadas a avanzar sobre los diferentes aspectos vinculados a la logística, la seguridad y la organización general.

Con la incorporación de las autoridades legislativas, se busca ampliar esa mesa de trabajo y consolidar una organización plural, que represente a Córdoba en su conjunto ante un acontecimiento de trascendencia histórica, religiosa e institucional.