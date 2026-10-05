Organizaron Encuentro Provincial de «La Escuela DEBATE»

El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, organizó el encuentro provincial de La Escuela DEBATE en el marco del programa TransFORMAR@Cba y la política educativa de BienCba. La iniciativa busca incrementar las acciones que promueven la participación protagónica de los y las jóvenes en el ámbito escolar.

Desde una perspectiva de bienestar, el certamen incentivo a los estudiantes a asumir una actitud reflexiva mediante la participación activa en instancias de diálogo. A partir de la investigación previa y la formulación grupal de propuestas, los equipos abordan temáticas de interés común que atraviesan la vida cotidiana de las escuelas.

La apertura institucional estuvo a cargo de la bienvenida por parte de la directora general de Asuntos Institucionales de la Legislatura, Florencia Pelaes, junto a las autoridades educativas provinciales.

Durante la jornada, la secretaria de Fortalecimiento Institucional, Claudia Maine, destacó el valor de generar estas instancias de escucha activa: «Felicitamos a cada equipo por asumir el compromiso de ponerle voz a las inquietudes de estudiantes de toda la provincia. Estamos convencidos de que habilitar la palabra es el camino fundamental para convivir. Es a través del diálogo constructivo y de la participación activa que transformamos realidades, apostando a vínculos sanos y sosteniendo nuestras ideas con argumentos.»

Debates e intercambios estratégicos

El encuentro provincial contó con cinco rondas de debate donde se intercambiaron posturas sobre debates contemporáneos: la representatividad estudiantil con voz y voto en las decisiones escolares, el rol de las redes sociales frente a los espacios presenciales, el impacto de la inteligencia artificial en el aprendizaje, la implementación de pasantías laborales rentadas y la restricción del uso de redes a menores de 16 años.

Cada mesa fue moderada por el equipo técnico de Parlamentos Estudiantiles. Tras una destacada participación de todas las instituciones que superaron las etapas previas realizadas entre agosto y septiembre, resultaron ganadores los representantes del Instituto Nuestra Señora del Huerto de la localidad de Bell Ville.

Sobre el sentido pedagógico de este tipo de instancias, Lorenzo y Emilia, integrantes del equipo del Instituto Nuestra Señora del Huerto de Bell Ville, destacaron el proceso de preparación previa y el impacto de debatir en el recinto legislativo: «Llevamos meses estudiando e investigando sobre ejes como Ciudadanía Digital, Ciencia e Innovación y Orientación Vocacional. Fue una experiencia inolvidable no solo por haber ganado, sino por el intercambio con chicos de toda la provincia y el valor de debatir nuestras inquietudes en las bancas donde legislan los representantes de Córdoba».

Por su parte, los Parlamentos Estudiantiles se consolidan como espacios donde los estudiantes toman la palabra y proponen cómo hacer que la escuela sea un lugar más acogedor a partir de las políticas educativas provinciales.

Para finalizar la jornada, el director general de Bienestar Educativo, Juan José Castellano, sintetizó el impacto formativo de la experiencia: «La construcción de una sociedad más justa y creativa para resolver los desafíos presentes y futuros precisa de infancias y juventudes protagonistas. Necesitamos garantizar espacios y oportunidades para que puedan desarrollarse ejerciendo plenamente el derecho a hacer escuchar su voz.»