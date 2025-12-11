Plan de Desarrollo Educativo: Presentaron nuevos diseños curriculares «Currículum Córdoba»

En el marco del Plan de Desarrollo Educativo y del Programa TransFORMAR@Cba, el Ministerio de Educación, a través de la Subdirección de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías de Educación, presentó los nuevos diseños curriculares Currículum Córdoba.

Se trata de materiales destinados a acompañar el trabajo cotidiano de las escuelas cordobesas para la Educación Inicial, Educación Primaria y el Ciclo básico y la Formación General de la Educación Secundaria. El lanzamiento se realizó días atrás, a través del canal oficial de YouTube del Ministerio de Educación.

El nuevo diseño curricular de la provincia de Córdoba presenta un enfoque renovado, al integrar las notas identitarias de nuestro Sistema Educativo, la tradición participativa que la distingue junto al trabajo de cada comunidad escolar en contexto y avanza en actualizaciones necesarias a los tiempos que vivimos.

Se trata de una consistente trama de acuerdos sobre lo que es sustantivo que la educación pública, de gestión estatal y privada, transmita a las nuevas generaciones; sentidos y convicciones sobre los aprendizajes y la enseñanza que conjugan todo lo que la sociedad y las comunidades han aprendido en las últimas décadas.

En este marco, el trabajo realizado presenta las siguientes características distintivas:

Currículum vivo . Se pone el acento en que el currículum se interpreta y recrea colectivamente, se enriquece y coconstruye, acompaña la toma de decisiones pedagógicas y didácticas entre docentes y con equipos directivos fortaleciendo la autonomía institucional y la profesionalización docente . En este marco, los jardines y escuelas se reconocen como comunidades en las que se continúa imaginando y desplegando diversas experiencias formativas situadas, ricas en saberes y prácticas, en las que las/os estudiantes son protagonistas, donde se amplían los horizontes de interacción y se construyen redes con las familias, municipios, organizaciones, actores clave del barrio, la localidad, coconstruyendo el currículum en y con el territorio.

. Se pone el acento en que el currículum se interpreta y recrea colectivamente, se enriquece y coconstruye, acompaña la toma de decisiones pedagógicas y didácticas entre docentes y con equipos directivos fortaleciendo la . En este marco, los jardines y escuelas se reconocen como comunidades en las que se continúa imaginando y desplegando diversas experiencias formativas situadas, ricas en saberes y prácticas, en las que las/os estudiantes son protagonistas, donde se amplían los horizontes de interacción y se construyen redes con las familias, municipios, organizaciones, actores clave del barrio, la localidad, coconstruyendo el currículum en y con el territorio. Comunicabilidad, accesibilidad y transparencia de sus enunciados. Se alojan en un sitio web curriculumcordoba.ar disponible para toda la ciudadanía. Los materiales que integran el nuevo diseño curricular están en sus versiones descargables pero también en un material interactivo.

de sus enunciados. Se alojan en un sitio web curriculumcordoba.ar disponible para toda la ciudadanía. Los materiales que integran el nuevo diseño curricular están en sus versiones descargables pero también en un material interactivo. Trayectorias escolares completas. Los materiales curriculares que integran el nuevo diseño curricular se sostienen sobre la noción de trayectoria completa, continua y singular, ya que explicita y se propone articulaciones entre ciclos, niveles y modalidades para fortalecer la continuidad pedagógica, y al mismo tiempo, reconoce que las trayectorias se construyen a través de recorridos diversos y heterogéneos en contexto.

Los materiales curriculares que integran el nuevo diseño curricular se sostienen sobre la noción de trayectoria completa, continua y singular, ya que explicita y se propone articulaciones entre ciclos, niveles y modalidades para fortalecer la continuidad pedagógica, y al mismo tiempo, reconoce que las trayectorias se construyen a través de recorridos diversos y heterogéneos en contexto. Un diseño, tres documentos. La nueva propuesta está conformada por tres tipos de documentos que requieren una lectura vinculante: el Marco Curricular Común -que nos presenta la perspectiva político pedagógica de la renovación curricular-, tres textos por Nivel denominado Orientaciones pedagógicas y didácticas -que comparte las finalidades formativas de cada nivel y retoma las particularidades de los procesos de la enseñanza y aprendizaje que en ellos tienen lugar- y, finalmente, las Progresiones de Aprendizaje para cada campo/espacio curricular -son diez documentos para cada área del currículum-.

La nueva propuesta está conformada por tres tipos de documentos que requieren una lectura vinculante: el -que nos presenta la perspectiva político pedagógica de la renovación curricular-, tres textos por Nivel denominado -que comparte las finalidades formativas de cada nivel y retoma las particularidades de los procesos de la enseñanza y aprendizaje que en ellos tienen lugar- y, finalmente, las -son diez documentos para cada área del currículum-. Componentes que se entraman. Los textos de Progresiones de Aprendizaje para cada campo/espacio curricular se encuentran organizados en metas por ciclo -identifican lo que las/os estudiantes pueden hacer (saber) al finalizar un ciclo en un campo o espacio curricular, planteando mojones en la profundización de los aprendizajes a lo largo de la escolaridad obligatoria- , aprendizajes y contenidos -remite a los saberes fundamentales cuya apropiación la escuela debe garantizar a todas/os las/os estudiantes- y sus indicadores de logro que evidencian los aprendizajes a alcanzar -expresan posibles acciones de la/ del estudiante que hacen evidente el aprendizaje, habilitan a lecturas integrales, abiertas a la contextualización y a la reinterpretación en el marco de cada propuesta de enseñanza-. Estos componentes brindan a los equipos docentes herramientas concretas para planificar, enseñar, acompañar y evaluar a lo largo de toda la trayectoria escolar de las/os estudiantes.

Los textos de Progresiones de Aprendizaje para cada campo/espacio curricular se encuentran organizados en -identifican lo que las/os estudiantes pueden hacer (saber) al finalizar un ciclo en un campo o espacio curricular, planteando mojones en la profundización de los aprendizajes a lo largo de la escolaridad obligatoria- -remite a los saberes fundamentales cuya apropiación la escuela debe garantizar a todas/os las/os estudiantes- que evidencian los aprendizajes a alcanzar -expresan posibles acciones de la/ del estudiante que hacen evidente el aprendizaje, habilitan a lecturas integrales, abiertas a la contextualización y a la reinterpretación en el marco de cada propuesta de enseñanza-. Estos componentes brindan a los equipos docentes herramientas concretas para planificar, enseñar, acompañar y evaluar a lo largo de toda la trayectoria escolar de las/os estudiantes. Integración y actualización de saberes que contemplan las investigaciones recientes de cada campo disciplinar y los cambios que nuestro tiempo presenta (sociales, culturales, tecnológicas, científicos, comunicacionales, socioafectivos, económicos, ambientales, políticos), incorporando temáticas contemporáneas relevantes (EDS) -anteriormente denominadas contenidos transversales- y el desarrollo de capacidades fundamentales para tener en un único texto aquellos elementos que se conjugan al momento de pensar la enseñanza. Estos tres elementos (saberes escolares, temáticas y capacidades) se encuentran entramados en cada componente de las Progresiones de aprendizaje (metas, aprendizajes y contenidos e indicadores).

que contemplan las investigaciones recientes de cada campo disciplinar y los cambios que nuestro tiempo presenta (sociales, culturales, tecnológicas, científicos, comunicacionales, socioafectivos, económicos, ambientales, políticos), incorporando (EDS) -anteriormente denominadas contenidos transversales- y el para tener en un único texto aquellos elementos que se conjugan al momento de pensar la enseñanza. Estos tres elementos (saberes escolares, temáticas y capacidades) se encuentran entramados en cada componente de las Progresiones de aprendizaje (metas, aprendizajes y contenidos e indicadores). Recursos didácticos que acompañarán la exploración del nuevo diseño curricular en el diálogo institucional sobre diferentes situaciones propias de la vida escolar.

En relación a los nuevos materiales el ministro de Educación, Horacio A. Ferreyra, mencionó: “Estos nuevos materiales curriculares son una invitación a seguir fortaleciendo el trabajo docente y potenciar los aprendizajes de cada estudiante. Nuestro desafío es construir, junto a cada comunidad educativa, una escuela que mire al futuro, que abrace la innovación y que acompañe las trayectorias de todas y todos con más oportunidades y mejores condiciones para aprender y enseñar.”

Por su parte, la subdirectora de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional, Natalia González, expresó: “Es una alegría poner a disposición el trabajo mancomunado que venimos construyendo hace dos años y que retoma la historia curricular y experiencias institucionales de la provincia. El nuevo diseño es una invitación a seguir construyendo comunidades de aprendizaje desde el currículum, a partir de los diferentes vínculos que se construyen en los jardines y escuelas».

Y agregó: «Consideramos que las instituciones educativas son territorios abiertos a la invención, ahí, la tarea docente de cada día tiene sentido cuando amplía horizontes culturales y brinda oportunidades formativas de calidad, con equidad, igualdad e inclusión. Agradecemos la labor cotidiana de nuestras/os colegas y esperamos encontrarnos el próximo año para explorar juntas/os los nuevos materiales del diseño curricular”.

Teniendo en cuenta lo compartido, el Ministerio de Educación invita a recorrer el sitio web y propiciar, en el 2026, espacios institucionales de diálogo sobre este nuevo diseño curricular, retomando e integrando las experiencias que cada comunidad educativa tiene y ha construido.