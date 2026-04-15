PNUD: Llaryora avanzó en agenda centrada en la transformación Digital

El gobernador Martín Llaryora presidió una reunión de trabajo con autoridades del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en la que recibió al representante del organismo en Argentina, Richard Barathe, y avanzó en una agenda conjunta centrada en innovación, transformación digital y desarrollo productivo.

Acompañado por el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, el mandatario encabezó el encuentro en el que se analizaron oportunidades vinculadas al desarrollo de la inteligencia artificial, la incorporación de nuevas tecnologías en la gestión pública y el fortalecimiento de la competitividad provincial.

La reunión se inscribe en el marco del proyecto “Córdoba Futura”, una iniciativa impulsada por la Provincia junto al PNUD y la Cancillería Argentina, que busca acelerar la modernización del Estado y potenciar el desarrollo económico y social con una mirada de largo plazo.

Durante el encuentro, las partes coincidieron en la necesidad de profundizar el trabajo conjunto para mejorar la eficiencia y la transparencia en la gestión pública, así como para generar mejores condiciones para la inversión y el desarrollo productivo.

El programa se estructura en tres ejes principales: el fortalecimiento de las capacidades del Estado provincial; la modernización y expansión del gobierno digital —incluyendo digitalización de trámites, interoperabilidad de sistemas y mejora de la infraestructura tecnológica—; y el desarrollo del sistema educativo como base para la innovación y el crecimiento sostenible.

Por parte del PNUD participaron, además, Nora Luzi, coordinadora de Gobernabilidad Democrática, y Mercedes Ansotegui, asociada del área.

El organismo internacional, con presencia en más de 170 países, acompaña a Córdoba en procesos de fortalecimiento institucional y desarrollo de políticas públicas innovadoras, consolidándose como un socio estratégico para la provincia.