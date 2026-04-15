Provincia refuerza la modernización del Estado en municipios y comunas

El Gobierno de Córdoba continúa fortaleciendo una agenda de modernización del Estado orientada a consolidar políticas públicas más transparentes, participativas y cercanas a las necesidades de la ciudadanía.

En ese marco, la Provincia avanza con distintas acciones vinculadas al gobierno abierto y a la capacitación de equipos locales, con el objetivo de mejorar la calidad institucional y fortalecer las capacidades de gestión en municipios y comunas de todo el territorio cordobés.

Esta estrategia contempla, por un lado, el desarrollo de políticas de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, y por otro, la formación y profesionalización de los gobiernos locales, a través de propuestas articuladas con universidades e institutos de educación superior.

En relación con este trabajo, el secretario de Gobierno Abierto, Gabriel Roberi, destacó que se trata de una política que marca un paso importante dentro de la estructura estatal provincial. “Es la primera vez que Córdoba cuenta con una Secretaría de Gobierno Abierto, con una agenda clara vinculada a la participación ciudadana”, señaló.

En esa línea, explicó que la Provincia cuenta con el II Plan de Acción de Gobierno Abierto 2024-2027, una hoja de ruta que establece compromisos para fomentar la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. La iniciativa se apoya en la articulación entre el Estado y la sociedad civil, entendiendo que esa colaboración resulta clave para fortalecer la democracia y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

De manera complementaria, el Gobierno provincial también impulsa, a través del Instituto Provincial de Capacitación Municipal (IPCAM), distintas instancias de formación y acompañamiento destinadas a municipios y comunas. La propuesta busca dotar a los gobiernos locales de más herramientas para planificar, gestionar y dar respuesta a las demandas de sus comunidades.

Sobre este punto, Roberi remarcó: “Trabajamos directamente con los gobiernos locales para vincularlos con universidades e institutos, generando oportunidades de formación acordes a sus necesidades y realidades”.

Este esquema de articulación territorial promueve además una lógica colaborativa entre instituciones académicas, aprovechando las fortalezas y especializaciones de cada una, evitando superposiciones y potenciando la construcción conjunta de conocimiento para mejorar la gestión pública.

“Es un trabajo mancomunado que no solo fortalece la vinculación institucional, sino también la articulación entre universidades, compartiendo conocimientos y experiencias para mejorar las políticas públicas locales”, concluyó el funcionario.

De esta manera, la Provincia consolida una línea de trabajo que combina innovación institucional, fortalecimiento democrático y capacitación territorial, con el propósito de mejorar la calidad de las políticas públicas y acompañar el desarrollo de municipios y comunas en toda Córdoba.