Porteña: Reunión entre autoridades Municipales y Policiales

Se realizó reunión llevada a cabo en el edificio Municipal de Porteña, entre la Sra. Intendente Nora Passero y el Sr. Director de Departamental San Justo, Crio. Insp. Lic. Pablo Álvarez, acompañado por el Jefe de Subcomisaría Porteña, Subcrio. Daniel Ruoredda.

Durante el encuentro se dialogó sobre los avances en las investigaciones de los últimos hechos delictivos registrados en la localidad, como así también sobre la planificación de próximos operativos preventivos y de seguridad.

La Sra. Intendente manifestó su agradecimiento por la visita institucional y por el trabajo que viene desarrollando el personal policial en la jurisdicción.