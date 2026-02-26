Concretaron nuevo Operativo Interfuerzas Interprovincial entre Córdoba- Santa Fe

En el marco del Plan de Acción Estratégica de Seguridad 90/10, dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba, en articulación con el Ministerio de Seguridad de la Nación y Fuerzas Federales, se llevó a cabo durante la jornada de este Miércoles un nuevo operativo interprovincial de saturación y control, con el objetivo de blindar la zona limítrofe entre Córdoba y Santa Fe.

El dispositivo fue fiscalizado por el Director de la U.R.D. San Justo, Crio. Insp. Lic. Pablo Alvarez supervisado por el Subdirector de Dptal San Justo Crio Insp. Lic. Pablo Jaime y ejecutado operativamente por el Jefe de Coordinación Operacional Crio Albera Daniel y Jefe de Patrulla Preventiva Crio Sanchez Sebastian.

Participaron efectivos de la Policía de Córdoba, C.A.P., G.S.M., Brigada de Investigaciones, Patrulla Motorizada, S.E.O.M, E.T.E.R, e Infantería junto a Gendarmería Nacional Argentina, Policía Federal Argentina, además de recursos municipales como Policía de Tránsito

RESULTADOS DEL OPERATIVO

*POLICÍA DE CÓRDOBA* – GUARDIA LOCAL – SEGURIDAD VIAL.

(14) Motocicletas secuestradas por infracciones a la Ordenanza Municipal y Art. 111 del C.C.C. Ley Provincial 10.326.

(125) Personas identificadas y controladas.

(26) Vehículos controlados.

(82) Motocicletas controladas y verificadas.

*GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA*

(25) Personas controladas.

(15) Vehículos controlados.

(05) Antecedentes de personas

(03) Antecedentes de vehiculos mediante dispositivos informáticos.

*POLICÍA FEDERAL ARGENTINA*

(03) Procedimientos positivos por infracción a la Ley 23.737 (Estupefacientes).

(70) Personas controladas.

(45) Vehículos controlados.

*F.P.A.*

(05) personas controladas.

Estas acciones forman parte de un plan estratégico permanente de prevención, orientado a reforzar la presencia policial, prevenir delitos y garantizar mayor seguridad y tranquilidad a los vecinos de San Francisco, Frontera, Josefina y toda la región.

La continuidad de estos operativos conjuntos reafirma el compromiso de las fuerzas intervinientes en el combate contra el delito y el narcotráfico en zonas estratégicas del departamento San Justo.