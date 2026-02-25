Faenamiento clandestino: Concretaron allanamientos en establecimientos de La Francia

El Ministerio de Bioagroindustria de la Provincia, a través de la Dirección General de Fiscalización y Control, llevó adelante allanamientos en establecimientos de la localidad de La Francia, departamento San Justo, donde se constató la realización de actividades vinculadas al faenamiento clandestino y la comercialización de carne y subproductos cárnicos sin la correspondiente habilitación.

Los procedimientos se desarrollaron de manera conjunta con la Patrulla Rural División Norte, en el marco de las acciones sostenidas que impulsa el Gobierno de la Provincia de Córdoba para fortalecer los controles, garantizar la seguridad alimentaria y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

Durante las inspecciones, el personal técnico verificó la existencia de instalaciones destinadas al faenamiento y salas de elaboración de chacinados que no reunían las condiciones higiénico-sanitarias exigidas, ni contaban con las autorizaciones necesarias para el desarrollo de dichas actividades, comprometiendo la trazabilidad y las garantías sanitarias correspondientes.

Ante esta situación, se dispuso la clausura preventiva del sector involucrado mediante la colocación de faja y precinto, el secuestro de los instrumentos utilizados para la faena clandestina y el cese inmediato de la actividad, conforme a los procedimientos establecidos.

Las actuaciones se realizaron en el marco de lo establecido por la Ley N.º 10.326 —Código de Convivencia de la Provincia de Córdoba—; la Ley N.º 6.974 —Faenamiento, Comercialización e Industrialización de la Carne—; y la Ley N.º 5.542 —Marcas y Señales—.

Desde la cartera provincial se recuerda a la comunidad que todo producto cárnico o subproducto de origen animal debe provenir exclusivamente de frigoríficos, mataderos y plantas de chacinados habilitados, a fin de garantizar la inocuidad alimentaria, el control sanitario y la protección de la salud pública.

Asimismo, se informa que las denuncias sobre establecimientos ilegales pueden efectuarse a través del sitio oficial https://dgfyc-mayg.hub.arcgis.com/ o comunicándose al 0800-888-2476.