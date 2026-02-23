  • 23 febrero, 2026

UEPC anunció que adhiere al paro nacional convocado por CTERA el lunes 2 de marzo

Feb 23, 2026

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) anunció que se adherirá al paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) el próximo lunes 2 de marzo.

La fecha de la medida de fuerza coincide con el comienzo del ciclo lectivo en la provincia de Córdoba, por lo que no habrá clases.

El paro es en reclamo a las medidas del gobierno nacional, la reapertura de paritarias en Córdoba (actualmente en discusión), el aumento de salario y el presupuesto educativo.

Cabe consignar que el reclamo docente apunta también a la aplicación de la denominada Ley de Equidad Jubilatoria, resistida por UEPC.

En tanto, los docentes de Córdoba esperan una nueva oferta paritaria del Gobierno para evaluar la propuesta y discutirla con las bases en todas las escuelas de la