Concretan Acuerdo Marco de Colaboración vinculado al cooperativismo y mutualismo

El ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán, firmó junto a las autoridades de las tres federaciones más representativas del sector y el presidente de Bancor, Raúl Paolasso, un Acuerdo Marco de Colaboración que abre una nueva etapa para el cooperativismo y mutualismo cordobés.

El entendimiento permitirá que cooperativas y mutuales de toda la provincia, especialmente del interior, cuenten con nuevas herramientas financieras, acercando los servicios de la banca pública provincial a miles de asociados y a las comunidades donde estas organizaciones actúan.

Las federaciones que integran el acuerdo son la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y otros Servicios Públicos (FACE), la Federación de Cooperativas Eléctrica y de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (FECESCOR) y la Federación Provincial de Mutualidades de Córdoba (FEMUCOR).

El documento fue suscripto por el ministro Gustavo Brandán, el presidente de Bancor, Raúl Paolasso; el presidente de FACE Córdoba, Omar Marro; el presidente de FECESCOR, Luis Castillo; y la vicepresidenta de FEMUCOR, Nora Landart, máximas autoridades de las instituciones que vertebran el cooperativismo y el mutualismo cordobés junto a la principal entidad financiera del Estado provincial.

Las partes asumieron el compromiso conjunto de ampliar el acceso a los servicios financieros de Bancor para las personas y entidades vinculadas a las federaciones. En la práctica, el acuerdo permite que las propias cooperativas y mutuales oficien como canales para ofrecer productos y servicios bancarios a sus asociados, facilitando el acceso a líneas de crédito y promoviendo un trabajo institucional coordinado que impulse el desarrollo de las comunidades donde estas organizaciones actúan.

También se habilitó la suscripción de acuerdos específicos posteriores para adaptar las medidas a las necesidades concretas de cada organización.

En ese marco, el ministro Brandán destacó la trascendencia del documento: «Avanzamos en un importante acuerdo con Bancor para llevar los beneficios de nuestro banco provincial a todos los rincones de nuestra Córdoba, y sobre todo para fortalecer al interior del interior a través del crecimiento del asociativismo cordobés, que es clave en el desarrollo de las economías regionales”.

Por su parte, el presidente de Bancor, Raúl Paolasso, señaló que el convenio permitirá trabajar en conjunto para que el servicio bancario se extienda a todas las localidades.

Cabe destacar que las tres federaciones firmantes nuclean a cooperativas de electricidad y servicios públicos y a mutuales de toda la provincia, representando los intereses de cientos de entidades y los miles de cordobeses que dependen de sus servicios. En ese sentido, el acuerdo con Bancor refuerza el vínculo entre el sector cooperativo y mutual y las herramientas financieras del Estado provincial para potenciar su desarrollo, en línea con la política del Gobierno de la Provincia de fortalecer la economía social y solidaria.

Acompañaron la firma el gerente general de Bancor, Guillermo Zolezzi; la líder de Cooperativas y Mutuales, Carolina Vaccaro; y el tesorero de FECESCOR, Diego Yáñez, entre otras autoridades provinciales, dirigentes asociativos y representantes de cooperativas y mutuales de la provincia.