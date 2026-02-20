Región Centro: Jornada de trabajo orientada a fortalecer la articulación productiva regional

En el marco del Gabinete Productivo de la Región Centro, las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos desarrollaron una nueva jornada de trabajo orientada a fortalecer la articulación productiva regional. Uno de los ejes centrales fue la Mesa de Energía y Bioenergía, considerada estratégica para el desarrollo económico, la transición energética y la competitividad industrial.

El encuentro se llevó a cabo días atrás en la ciudad de Leones, al este de la provincia de Córdoba, donde se reunieron ministros, secretarios y equipos técnicos de las tres provincias, con el objetivo de avanzar en una agenda común que permita coordinar políticas públicas, armonizar marcos normativos y potenciar las capacidades productivas del bloque regional.

La apertura estuvo encabezada por autoridades representantes de cada provincia, quienes resaltaron la importancia del espacio. En ese sentido, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López, puso en contexto la urgencia de acuerdos regionales ante el escenario global.

«El cambio climático y los combustibles fósiles no son infinitos, en algún momento se acaban», advirtió el ministro, señalando la necesidad de acelerar el paso hacia fuentes renovables.

En este contexto, López resaltó el potencial de la región. «En las tres provincias que integran la Región Centro tenemos una producción de biomasa y un desarrollo agroindustrial tremendos; este modelo alternativo y sustentable es, sin dudas, el que el país necesita”, destacó.

Por la Provincia de Córdoba también participaron los ministros de Bioagroindustria, Sergio Busso; el secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales, Carlos Massei y el presidente de EPEC, Claudio Puértolas.

Por su parte, la delegación de Entre Ríos estuvo integrada por el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el presidente del Ente Región Centro, Jorge Chemes; el presidente de ENERSA, Uriel Brupbacher y el secretario de Energía, Jorge Tarchini. En representación de Santa Fe asistieron el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; la presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez; el vicepresidente, Lisandro Peresutti; la subsecretaria de Energía, Cecilia Mijich y Rodolfo Giacosa (ENERFE).

Energía y bioenergía: ejes estratégicos para la Región Centro

Durante la jornada se analizaron temas clave para el presente y el futuro del sistema energético regional.

Entre ellos, la Resolución 943, vinculada a la quita de subsidios, y el Decreto 450/2025, que adecúa las leyes N° 15.336 y N° 24.065, con impacto directo en la organización del mercado eléctrico y gasífero.

A su vez, se avanzó en el análisis del rol de las bioenergías —entre ellas el biogás, el bioetanol, el biodiésel y el biochar o biocarbón—, consideradas herramientas clave para diversificar la matriz energética, agregar valor a la producción primaria y promover el desarrollo territorial.

También se trabajó sobre la necesidad de fortalecer la infraestructura gasífera y de consolidar mercados provinciales de energías renovables, como soporte para la actividad industrial, el comercio y la generación de energía.

La mesa permitió compartir diagnósticos e identificar oportunidades de complementación entre provincias. Al mismo tiempo que sentar las bases para estrategias coordinadas que impulsen inversiones, promuevan el uso de energías limpias y refuercen la seguridad energética de la Región Centro.

Además de la agenda energética, el Gabinete Productivo incluyó mesas de trabajo sectoriales, vinculadas al ámbito industrial y agropecuario.

Cabe destacar que la delegación cordobesa también estuvo conformada por el secretario de Agricultura y Recursos Naturales, Marcos Blanda; el secretario de Ganadería, Marcelo Calle; el secretario de Industria, Ignacio Tovo; y el secretario de Planificación Energética, Sergio Mansur.

Formaron parte, además, Rubén Borello, a cargo del área de Infraestructura Gasífera; el subsecretario de Biodesarrollo e Innovación Agropecuaria, Germán Front; el director general de Infraestructura Agropecuaria, Franco Mugnaini; y el director general de Fortalecimiento Productivo Regional, Santiago Dellarossa.

Por la Provincia de Entre Ríos también participaron la directora general de Industria y Parques Industriales, Cecilia Lacava; el director de Producción Animal, Martín Sieber; y el coordinador de Lechería, Horacio Sebastián Jaureguiberry.

Por último, en representación por Santa Fe, estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Industrial, Guillermo Beccani; el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras; el secretario de Comercio Interior y Servicios, Gustavo Rezzoaglio; la secretaria de Región Centro e Integración Regional, Claudia Giaccone; y el secretario de Cooperativas, Mutuales y Emprendedurismo, Gonzalo Toselli.