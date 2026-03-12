Preinscripciones en la Educación Superior se incrementaron en un 30%

En un contexto donde el saber es la llave del progreso, el sistema de Educación Superior de Córdoba alcanza un hito histórico con el incremento del 30% en sus preinscripciones respecto al año anterior.

Para este ciclo lectivo 2026, 23.900 cordobeses han optado por iniciar su formación profesional —técnica o docente— en los 194 institutos (estatales y privados) distribuidos estratégicamente en toda la geografía provincial.

El Ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó: “Estamos en el camino correcto. Que miles de ciudadanos elijan nuestras instituciones nos alienta a seguir fortaleciendo la calidad formativa”.

“Como sostiene nuestro Gobernador Martín Llaryora, el compromiso del Estado Provincial es abrir oportunidades reales para que cada cordobés, viva donde viva, pueda iniciar este camino educativo que abre las puertas al presente y el futuro”, cerró.

El Ciclo Propedéutico: El primer paso de la trayectoria

En la primera semana de marzo se puso en marcha el Ciclo Propedéutico, una instancia formativa diseñada para acompañar la transición de los aspirantes al nivel superior.

Bajo los lineamientos del Plan de Desarrollo Educativo Provincial 2024–2027 y el programa TransFORMAR@Cba, este seminario busca nivelar y fortalecer las capacidades de los estudiantes en tres ejes clave:

Identidad Profesional (Ser Docente / Ser Técnico): Un espacio para reflexionar sobre el sentido de la profesión elegida y el compromiso ético y social que implica el “oficio” en el mundo actual.

Prácticas del Lenguaje: El fortalecimiento de la lectura, escritura y oralidad académicas, herramientas indispensables para que el estudiante pueda comunicar ideas, producir textos y avanzar con éxito en su carrera.

Resolución de Situaciones Problemáticas: El entrenamiento en el pensamiento lógico y estratégico para abordar desafíos complejos, fomentando la creatividad y el análisis crítico frente a problemas reales de su futura área de saber.

Al respecto, el Director General de Educación Pública de Gestión Privada, Darío Ramos, afirmó: “El valor del Ciclo Propedéutico trasciende la nivelación académica; es el espacio fundacional donde comienza a forjarse la identidad profesional. No solo formamos técnicos o docentes, sino ciudadanos comprometidos que, desde la excelencia y la vocación, asumen el desafío ético de transformar sus comunidades”.

Institutos: Faros de conocimiento en el territorio

La distribución de esta oferta no es azarosa: responde a una planificación que asegura una oportunidad real de formación profesional en cada rincón de Córdoba. Los IES actúan como dinamizadores de sus comunidades, adaptando sus más de 20 profesorados y 40 tecnicaturas a las necesidades productivas y educativas de cada región.

El Director General de Educación Técnica y Formación Profesional, Diego Suárez, señaló: “Las tecnicaturas superiores son el puente directo entre el aula y el mundo del trabajo. Este incremento en la matrícula demuestra que los cordobeses ven en nuestros institutos una oportunidad real de especialización vinculada a la matriz productiva de sus propias regiones”.

Por su parte, la Secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine, subrayó: “Este récord de aspirantes nos confirma que el camino es el fortalecimiento de las instituciones en su propio territorio, funcionando como nodos de innovación que dialogan permanentemente con su región”.

Al respecto, el Director General de Educación Superior, Ariel Zecchini, afirmó: “Llegar a cada rincón de la provincia con una oferta académica robusta es un acto de estricta justicia educativa. La articulación institucional garantiza que la trayectoria de cada estudiante tenga continuidad y respaldo, consolidando a Córdoba como un faro educativo en el interior del país”.

Córdoba: El gran polo educativo de la Argentina

Esta sólida red de institutos se potencia al integrarse con la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), que este año alcanzó los 26.472 preinscritos en sus 111 carreras. Juntos, conforman un ecosistema provincial que supera los 50.000 aspirantes.

Sin embargo, la potencia de nuestra provincia no se agota allí. Si a esta robusta oferta de gestión provincial se le suma e integra la trayectoria de las Universidades Nacionales y las Universidades Privadas radicadas en nuestro suelo, Córdoba se consolida definitivamente como el gran polo de formación superior de la Argentina.

Esta red de redes, que combina lo técnico, lo docente y lo universitario, garantiza que el acceso al conocimiento sea el motor definitivo para el desarrollo de nuestra provincia y del país.

Inscripciones abiertas

Los interesados que aún no han completado su preinscripción o que desean conocer más sobre las propuestas, pueden acercarse a los Institutos Superiores de su localidad.

Aquí, la oferta completa de carreras y ubicación de los Institutos: https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/SIDPyTE/dges-oferta-2025.php