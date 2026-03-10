La Municipalidad de Morteros lanza el taller “Jugamos?”, un espacio creativo para niñas y niños

La Secretaría de Políticas Educativas de la Municipalidad de Morteros presenta el taller “¿Jugamos?”, una nueva propuesta destinada a niñas y niños de 4 a 13 años, orientada a estimular la creatividad, la imaginación y el aprendizaje a través del juego.

El espacio propone la creación de juegos de mesa y otras actividades lúdicas, promoviendo el desarrollo de habilidades como el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la expresión de ideas, en un ambiente participativo y recreativo.

El taller se desarrollará los días sábados en Punto Digital (Ferrocarril), en dos turnos: de 9 a 11hs y de 15 a 17hs, y dará inicio el sábado 21 de marzo.

Desde la Secretaría de Políticas Educativas destacaron que esta iniciativa busca generar espacios educativos y recreativos donde las infancias puedan aprender, crear y compartir a través del juego, fortaleciendo además los vínculos y la participación.

Las personas interesadas en obtener más información o realizar la inscripción pueden comunicarse con la Secretaría de Políticas Educativas a través de WhatsApp al 3562 547806.