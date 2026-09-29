Presentan Ateneo de Lengua y Literatura para docentes del segundo ciclo de Primaria

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, a través de la Dirección de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, presenta el “Ateneo: escenas de la clase de Lengua y Literatura – Educación Primaria Segundo Ciclo”. La formación a distancia invita a docentes de todas las modalidades a reflexionar sobre sus prácticas y a poner en diálogo el diseño curricular con situaciones concretas del aula.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, expresó: “Fortalecer la enseñanza de la Lengua y la Literatura requiere generar espacios donde las y los docentes puedan compartir experiencias, revisar sus decisiones y construir nuevas propuestas para el aula. Como nos plantea el gobernador Martín Llaryora, garantizar el derecho a aprender exige acompañar de manera sostenida el trabajo de las escuelas. Este ateneo aporta a esa tarea con herramientas para que más estudiantes avancen en la lectura, la escritura y la expresión oral”.

La secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, Gabriela C. Peretti, señaló: “El formato ateneo nos propone hacer una pausa en la rutina para mirar de cerca lo que sucede en el aula. Analizar las escenas de la clase de Lengua y Literatura junto a otros colegas permite transformar la teoría curricular en decisiones didácticas concretas que fortalecen la oralidad, la lectura y la escritura en la Educación Primaria”.

La propuesta se organiza en torno al análisis compartido de una escena de clase. A partir de ella, las y los participantes podrán revisar decisiones didácticas, relacionarlas con los documentos curriculares y explorar el potencial de los textos escolares para ampliar las oportunidades de aprendizaje en el segundo ciclo.

Estas instancias de formación forman parte de las acciones del Ministerio para fortalecer la enseñanza y los aprendizajes. En Lengua y Literatura, ese trabajo supone ofrecer situaciones en las que las y los estudiantes puedan conversar sobre lo que leen, producir textos con distintos propósitos y desarrollar una relación cada vez más autónoma con la lectura y la escritura.

El trayecto abordará los componentes de las progresiones de aprendizaje, las escenas de oralidad, lectura y escritura, los propósitos comunicativos y didácticos, los formatos pedagógicos y curriculares, las capacidades fundamentales y el trabajo con textos de estudio.

La directora de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional, Natalia González, destacó: “El ateneo nos parece una oportunidad didáctica interesante para repensar las prácticas de la enseñanza de la Lengua y Literatura en la escuela, contemplando los aportes de la renovación curricular y situaciones áulicas concretas, con la intención de enriquecer el saber pedagógico y ampliar las posibilidades de trabajo con los textos escolares que han llegado a las instituciones”.

Para acreditar las 30 horas reloj, las y los participantes deberán realizar las lecturas previas indicadas, participar activamente del encuentro virtual del lunes 5 de octubre, de 18:30 a 20:30, y elaborar una reflexión a partir de lo abordado. La inscripción estará disponible en la página web de Igualdad y Calidad.