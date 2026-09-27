Realizaron Taller “Comprensión lectora en la resolución de problemas matemáticos»

El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, lleva adelante el taller “Comprensión lectora en la resolución de problemas matemáticos. Desarrollo de capacidades” que integra al conjunto de acciones orientadas al fortalecimiento de aprendizajes para 3° grado, con atención al Compromiso Alfabetizador Córdoba, y el Compromiso Córdoba por la Matemática previstas para toda la Provincia.

Consultado acerca de la propuesta, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó el carácter situado y territorial del trabajo que se propone: “Estos talleres piensan el tercer grado como punto bisagra en los procesos de alfabetización. Justamente, nuestro Plan de Metas 2024-2027 con proyección 2033, impulsado por nuestro gobernador Martín Llaryora, sigue de cerca los resultados de tercer grado en relación con la fluidez y comprensión lectora en los niveles esperados y en procesos en tanto es un indicador que se vincula con dos capacidades fundamentales y estratégicas para el aprendizaje a lo largo de la vida: oralidad, lectura y escritura, y abordaje y resolución de situaciones problemáticas”.

La semana pasada la propuesta se llevó a cabo en el SUM del colegio María Eva Duarte de Perón, en la localidad de Villa María de Río Seco, a 180 km de la ciudad de Córdoba (y casa natal del poeta Leopoldo Lugones). El taller contó con la presencia de docentes de Sebastián El Cano, Jesús María, Deán Funes, Totoral y demás localidades y parajes de la zona, lo que demandó que, en ocasiones, algunos docentes se trasladaran hasta 150 km.

La apertura de las jornadas están a cargo de la secretaria de Innovación, Desarrollo profesional y tecnologías en Educación, Gabriela C. Peretti, quien en reiteradas ocasiones resaltó el valor de las pruebas estandarizadas: “Las pruebas y sus resultados alentadores nos desafían a seguir mejorando. Con la observación, además, de que año a año los grupos de estudiantes son distintos, por lo cual se debe seguir trabajando y planificando de manera situada, con atención al grupo de estudiantes y los requerimientos que lo caracterizan”.

A cargo de Laura Vélez, para matemática, y Silvia Lanza, en lengua, cada taller reúne a docentes de las distintas regiones educativas de la provincia y aborda de manera específica estrategias de comprensión lectora implicadas en la resolución de problemas matemáticos.

Algunos de los enunciados que se trabajan han sido tomados de la plataforma Matific (a la que tienen acceso más de mil escuelas de gestión pública de la provincia), en tanto que otros corresponden a materiales liberados de las pruebas Aprender y Prisma 3. Estos problemas, además, están disponibles en el cuadernillo Enseñar matemática en 3° grado, que integra la colección Materiales para enriquecer la enseñanza.

A la fecha se han realizado talleres en la ciudad de Córdoba y en sedes del interior provincial: Villa de Santa Rosa de Río Primero, Río IV, Villa Parque Santa Ana, Villa de María de Río Seco, San Francisco y Villa María. Además se realizan talleres en Sierras Chicas, con sede en Argüello.

La propuesta continúa con 6 talleres distribuidos en todo el territorio provincial, en localidades como Villa Cura Brochero y Monte Maíz, entre otras, y el último previsto en Plaza Cielo Tierra en la ciudad de Córdoba para las maestras del Programa Maestro/a más Maestros/as.

Para participar de esta propuesta de formación, los docentes de los 3° grados son convocados a través de las regiones de inspección . El trabajo se extiende durante tres horas y tiene el formato de taller.

Sobre el trabajo propuesto, las profesoras Eliana, Agustina y Alejandra, las tres de la ciudad de Villa General Belgrano y asistentes de la sede Villa Parque santa Ana, señalaron el carácter lúdico de la intervención: “Trabajar las representaciones en matemática por medio de juegos e, incluso, pequeñas escenas teatrales, pone a los chicos en situación. Y eso fue lo que trabajamos hoy en relación con algunas cuestiones que tienen que ver con la lectura del problema”.

Los profesores Lorena y Javier, ambos de la ciudad de Córdoba, por su parte, destacaron la posibilidad de seguir pensando estrategias de aula que apuesten por la diversidad: “Nos pareció muy interesante poder abordar la misma situación desde distintos niveles de complejidad. Además, pensamos en cómo facilitar los procesos de aprendizaje sin que ello significa, por ejemplo, dejar fuera palabras específicas del campo de la matemática”.

En el Salón Blanco de Río IV, la profesora Maricel destacó la oportunidad del trabajo con pares: “Esta formación, a partir del trabajo de representación en los afiches, nos obligó a poner en escena ciertos conocimientos previos y a reflexionar sobre las decisiones que toman a la hora de representar un problema matemático como paso previo y fundamental del trabajo matemático”.

Finalmente, la profesora Claudia de Deán Funes, en el taller de Villa de María, recuperó la oportunidad de estos espacios de formación: “Me llevo estrategias concretas para el aula, y algunas ideas sobre cosas que ya hacía y puedo seguir mejorando”.

El fin último de la propuesta es llevar la matemática a cada rincón de la provincia como un saber disponible para todos a partir de las estrategias e intervenciones didácticas adecuadas, pertinentes y situadas.