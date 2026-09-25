Ya están publicadas las Listas de Orden de Mérito para el ciclo Lectivo 2027

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, a través de la Dirección General de Carrera Docente, Titulación y Certificaciones, informa que hasta el jueves 1 de octubre de 2026 estarán publicadas las Listas de Orden de Mérito (LOM) Provisorias correspondientes al ciclo lectivo 2027 para el nivel secundario y sus modalidades.

Las listas podrán consultarse a través de la plataforma Ciudadano Digital (CiDi), en la sección Junta de Clasificación Secundaria, e incluyen horas cátedra, cargos, cargos jerárquicos no directivos, Programa de Inclusión y Terminalidad (PIT), cargos directivos y cargos de inspector.

Durante el mismo período también estarán disponibles las LOM correspondientes a horas cátedra del campo de la formación general de las escuelas del Programa Avanzado de Educación Secundaria (ProA) y de las Escuelas Secundarias con Formación Profesional.

La publicación de estas listas constituye una instancia del proceso de clasificación docente, ya que permite a las y los aspirantes conocer su puntaje, verificar los antecedentes considerados y solicitar las revisiones que correspondan antes de la elaboración de las listas definitivas.

En este sentido, la directora general de Carrera Docente, Titulación y Certificaciones, Cecilia Soisa, destacó: “La publicación de las Listas de Orden de Mérito provisorias es una instancia fundamental para que cada aspirante pueda revisar su clasificación, verificar los antecedentes considerados y realizar las consultas o reclamos que correspondan. Por eso, es importante ingresar a CiDi durante este período y revisar la información disponible”.

Asimismo, Soisa subrayó el trabajo realizado para anticipar los plazos del proceso: “Este año logramos publicar las listas en septiembre, antes que en años anteriores, lo que brinda a las y los docentes más tiempo para revisar sus puntajes, clasificaciones y antecedentes. Es el resultado del compromiso y la responsabilidad de los equipos de esta Dirección, que trabajan para acompañar tanto a quienes ya forman parte del sistema educativo provincial como a quienes aspiran a ingresar a la docencia”.

Durante el período de publicación, las y los interesados podrán consultar los antecedentes valorados y rechazados, así como efectuar consultas o reclamos relacionados con sus antecedentes, valoración y clasificación.

Todas estas gestiones deberán realizarse exclusivamente a través de Ciudadano Digital, ingresando a la siguiente ruta: CiDi → Junta de Clasificación Secundaria → Gestionar Reclamos.

El plazo para realizar estas presentaciones se extenderá hasta el jueves 1 de octubre de 2026.

La Dirección General recuerda que quienes se hayan inscripto con un certificado provisorio de título de nivel superior o universitario deberán adjuntar el título definitivo durante el período de publicación de las listas.

La documentación requerida consiste en el título analítico o el diploma acompañado de su correspondiente analítico, según corresponda.

Para completar el trámite, deberán ingresar a: CiDi → Junta de Clasificación Secundaria → Gestionar Antecedentes → Títulos. El archivo deberá cargarse en formato PDF, con un peso máximo de 2 MB, e incluir anverso y reverso cuando corresponda.

Se recomienda a las y los aspirantes realizar las consultas, presentaciones y verificaciones necesarias dentro de los plazos establecidos, a fin de garantizar que sus antecedentes sean considerados en el proceso de clasificación docente para el ciclo lectivo 2027.

Para más información, las y los interesados podrán acceder a la página de la Dirección General de Carrera Docente, Titulación y Certificaciones: https://carreradocente.educacioncba.edu.ar/ en la sección Junta de Clasificación Secundaria, o enviar sus consultas al correo: juntamediareclamos@cba.gov.ar.