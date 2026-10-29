Presentan Libro Héroes de Morteros- Soldados de Malvinas

Desde la Dirección de Políticas Culturales de la Municipalidad de Morteros, tenemos el agrado de invitarlos a la presentación del libro Héroes de Morteros – Soldados de Malvinas, que recupera la historia de vida de Oscar Sueldo, veterano de la Guerra de Malvinas.

Será un encuentro para reconocer su historia y la de nuestros excombatientes, y mantener viva la memoria de Malvinas en nuestra comunidad.

Jueves 29 de octubre, a las 19:30 h

Casa Graciela Boero

Será un gusto contar con su presencia.

Dirección de Políticas Culturales

Municipalidad de Morteros