Programa de Fortalecimiento Cooperativo y Mutualista llegó a 26 Departamentos de la Provincia

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Cooperativas y Mutuales, continúa fortaleciendo a las organizaciones de todo el territorio provincial, reconociendo su importancia en las comunidades e impulsando su desarrollo.

En este marco, durante este año el Programa de Fortalecimiento Cooperativo y Mutualista llegó a los 26 departamentos de la provincia y otorgó asistencia económica a cooperativas de trabajo, servicios públicos, servicios agropecuarios, provisión y vivienda.

Los fondos provinciales permitieron concretar obras de infraestructura, mejoras edilicias, adquisición de maquinaria, vehículos, unidades de traslado y equipamiento, además de impulsar propuestas de capacitación.

De este modo, las mejoras en las capacidades de las entidades del sector contribuyen a fortalecer y potenciar los servicios que brindan en sus comunidades.

Al respecto, el ministro de Cooperativas y Mutuales, Gabriel Frizza sostuvo: “Esta presencia en cada rincón de la provincia, marca la importancia que tiene en el desarrollo productivo, social y económico para el Gobierno de Córdoba”.

“Estos aportes se traducen en productividad y generación de riquezas para cada una de las comunidades”, finalizó el ministro.

Desde 2024, a través del programa se financiaron proyectos de más de 400 cooperativas y mutuales, por un monto superior a los $21.000 millones. Las propuestas financiadas representan el 60% del total de proyectos recibidos por el ministerio.

Política de fortalecimiento

El aporte económico del Estado a las cooperativas y mutuales se fundamenta en el rol de estas organizaciones en la generación y conservación de empleo sostenible, así como en la integración social y el desarrollo local.

El programa se orienta a brindar ayuda económica no reembolsable a proyectos que potencien e impulsen el crecimiento de Cooperativas y Mutuales con alta incidencia en la ocupación de mano de obra, resultando prioritario establecer lineamientos claros para la evaluación, valoración y rendición de cuentas de los proyectos beneficiados.

De este modo, la iniciativa no solo optimiza el uso de los recursos disponibles, sino que también garantiza la transparencia y eficacia en la gestión de los fondos.