Presentaron Caja de Herramientas del programa “Hablemos del fuego mientras no está”

El Gobierno de Córdoba, a través de la Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, a cargo de Victoria Flores, presentó la Caja de Herramientas del programa “Hablemos del fuego mientras no está”, una iniciativa orientada a fortalecer las estrategias de prevención de incendios forestales y de interfaz a partir del trabajo territorial desarrollado en distintas regiones de la provincia.

La propuesta forma parte de una política pública impulsada por el Gobierno de Córdoba para consolidar una mirada integral sobre la prevención, priorizando la articulación entre el Estado provincial, los gobiernos locales, las instituciones y las comunidades.

En el marco del programa, se llevaron adelante 12 talleres y cuatro charlas de prevención de incendios, articuladas junto a municipios, comunas y fuerzas vivas que intervienen en el combate del fuego, con el objetivo de reducir la ocurrencia de incendios y fortalecer las capacidades de respuesta en el territorio.

De estos espacios participaron más de 460 tomadores de decisiones locales, entre ellos intendentes, jefes comunales, equipos de gobierno, representantes de cuarteles de bomberos, Defensa Civil, empresas y cooperativas de servicios, consolidando una construcción participativa y multiactoral frente a una de las principales problemáticas ambientales de la provincia.

Las instancias fueron organizadas por la Subsecretaría de Biodiversidad y permitieron identificar riesgos específicos en cada territorio, además de diseñar estrategias de prevención adaptadas a las características ambientales, productivas y sociales de cada región.

A partir de ese proceso colectivo de construcción de conocimiento y planificación territorial, se elaboró una Caja de Herramientas que reúne estrategias vinculadas a alerta temprana, gestión de residuos, prácticas agropecuarias, coordinación institucional, normativa y justicia ambiental, turismo sostenible, manejo de flora exótica pirófita, protección de fauna silvestre y fortalecimiento de áreas naturales protegidas, entre otros ejes prioritarios para la prevención de incendios forestales y rurales.

Durante la presentación, la secretaria General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, Victoria Flores, destacó el trabajo articulado desarrollado en el marco del programa.

“Lo más valioso que logró esta iniciativa, más allá de las herramientas técnicas, fue generar espacios de encuentro entre distintos actores: el Estado, la academia, las instituciones, los gobiernos locales y quienes trabajan diariamente en el territorio. Entendimos que la prevención de incendios es una responsabilidad colectiva y que cada sector puede aportar desde el lugar que ocupa”, expresó la funcionaria.

Además, agregó: “Este programa demuestra que cuando existe una decisión política clara, como la que impulsa el Gobierno de la Provincia de Córdoba, es posible construir respuestas integrales y obtener resultados concretos”.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, remarcó que durante 2025 la provincia logró reducir un 84 por ciento los incendios forestales.

“No fue producto de la casualidad, sino del trabajo conjunto, de la planificación y de una decisión política sostenida para fortalecer la prevención. Hay una palabra que para nosotros es fundamental: coordinación. Trabajar articuladamente, saber que el otro va a estar cuando lo necesitemos y entender que ningún actor puede abordar esta problemática en soledad”, señaló.

Del acto participaron más de 80 personas, entre intendentes, bomberos, brigadistas forestales, organizaciones ambientales, guardaparques y gestores de áreas naturales protegidas, además de investigadores e integrantes de instituciones académicas y universitarias.

Junto a Victoria Flores y Juan Pablo Quinteros, participaron también el secretario de Agricultura y Recursos Naturales, Marcos Blanda; el legislador Abraham Galo; y el subsecretario de Biodiversidad, Miguel Magnasco.

Cabe destacar que el programa forma parte del Plan Integral de Restauración Ecológica (PIRE), una estrategia que articula las distintas áreas de la Subsecretaría de Biodiversidad e integra otras iniciativas orientadas a la prevención de incendios y la restauración de ecosistemas, como Más Flora Cordobesa, el Banco de Semillas, Viveros Aliados y la Mesa del Tabaquillo.

A través de estas acciones, el Gobierno de la Provincia de Córdoba continúa fortaleciendo políticas públicas destinadas a la prevención de incendios, la protección de la biodiversidad y el cuidado ambiental en todo el territorio provincial.