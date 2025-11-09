Presentaron «Desafío Brocheriano», propuesta deportiva y cultural

En la Sala de Conferencias del Estadio Mario Alberto Kempes se presentó de manera oficial el “Desafío Brocheriano”, una propuesta deportiva y cultural que invita a vivir el nado en aguas abiertas en distintos espejos de agua de la provincia, uniendo deporte, naturaleza e historia en homenaje al legado del Cura Brochero.

La competencia se extenderá desde el 14 de diciembre de 2025 hasta el 11 de abril de 2026, en 5 localidades de la provincia.

Organizado por Natura Sport, el desafío propone una travesía única que combina resistencia, espiritualidad y tradición serrana, atravesando paisajes emblemáticos de Córdoba bajo el lema: “El Camino del Guerrero del Agua”. Además, se anunció la Golden Race, la competencia que consagrará el Rey y la Reina del Agua con tonada cordobesa.

El lanzamiento estuvo encabezado por Mariano Reutemann, vocal de directorio de la Agencia Córdoba Deportes; Adrián Walker, vocal del directorio de la Agencia Córdoba Turismo; los funcionarios Mario Rivarola (Embalse) y Gerardo Bergo (Director de Deportes de Almafuerte); y el director de Natura Sport, José Sosa.

“Este gran evento va uniendo los distintos espejos de agua y nuestra provincia cuenta con escenarios privilegiados. Seguimos ratificando que Córdoba sea sede de grandes eventos, y seguimos trabajando para que esto siga siendo una realidad”, expresó Reutemann, reafirmando así la política deportiva provincial.

Durante el acto, se proyectaron imágenes oficiales del circuito, destacando el espíritu de superación y el imponente entorno natural que acompañará cada fecha.

A su turno, Adrián Walker, vocal del Directorio de la Agencia Córdoba Turismo, celebró el potencial de la iniciativa: “Poder realizar distintos eventos a lo largo y lo ancho de todas las localidades hace que potencie las infraestructuras para ofrecer bienestar y calidez no solo a los deportistas sino también a todas las familias que acompañan”.

Asimismo, se destacó que, por segunda vez, los mejores nadadores de aguas abiertas buscarán consagrarse en la Golden Race, reuniendo a referentes del deporte a nivel provincial y nacional.

En su presentación, José Sosa subrayó el carácter integrador de la propuesta: “Este desafío invita a unir cinco espejos de agua de nuestra provincia y también tiene que ver el gran trabajo en conjunto con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Esa sinergia es fundamental.”

Los intendentes de Embalse y Almafuerte, localidades que abrirán y cerrarán el circuito, resaltaron el impacto turístico del evento, que posiciona a la provincia como un escenario privilegiado para el deporte al aire libre. Además se destacó el trabajo conjunto para que la prioridad sea la seguridad y la coordinación operativa junto a Prefectura y equipos especializados durante cada fecha del circuito.

Acompañó el lanzamiento Soledad García, vocal del directorio de la Agencia Córdoba Deportes, junto a otras autoridades provinciales y municipales. También estuvieron presentes representantes de fuerzas de seguridad y organismos de rescate, entre ellos el comisario inspector Sergio Cravero, director de Bomberos de la Policía de Córdoba, y autoridades de Prefectura de Embalse. Además, el encuentro contó con la destacada presencia de las figuras olímpicas Cecilia Biagioli y Guillermo Bértola, referentes del deporte acuático cordobés y orgullo de nuestra provincia.

Calendario oficial

14/12 – Playa Maldonado, Embalse

18/01 – Club Náutico Miramar de Ansenuza

14/02 – Parador El Faro, Capilla del Monte – Golden Race

15/02 – Capilla del Monte – 3° fecha

22/03 – Playa Chic, Almafuerte

11/04 – Batalla Santa – Homenaje al Cura Brochero, Villa Cura Brochero

Con esta iniciativa, la provincia continúa consolidándose como un escenario de excelencia para el deporte de aventura, fortaleciendo el turismo y el desarrollo regional bajo el sello “Córdoba, sede de grandes eventos”.