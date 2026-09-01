Presentaron Programa Provincial de Acompañamiento y Asistencia Psicológica a Víctimas del Terrorismo de Estado

En el marco del Día Provincial de la Lucha contra la Impunidad de los Delitos de Lesa Humanidad, el Gobierno de Córdoba, a través de la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad del Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional, presentó el Programa Provincial de Acompañamiento y Asistencia Psicológica a Víctimas del Terrorismo de Estado.

La iniciativa contará con profesionales especializados y brindará acompañamiento a víctimas, testigos y familiares antes, durante y después de las distintas instancias vinculadas a los procesos judiciales. El objetivo es ofrecer contención, evitar situaciones de revictimización y contribuir a los procesos de reparación.

La secretaria de Derechos Humanos y Diversidad, Tamara Pez, destacó que el programa forma parte de una política sostenida del Gobierno provincial. “En Córdoba hay una decisión política clara de acompañar los juicios por delitos de lesa humanidad. Lo hacemos aportando recursos para las excavaciones, colaborando con los procesos de identificación y trabajando para que las causas puedan avanzar”, señaló.

Pez explicó además que, ante la discontinuidad de dispositivos nacionales que cumplían estas funciones, la Provincia decidió garantizar este acompañamiento con profesionales especializados. “Participar de estos procesos implica volver sobre situaciones profundamente dolorosas. Que ese dolor pueda ser contenido y acompañado es también una forma de reparación”, sostuvo.

A diez años de la sentencia de La Perla

Durante la jornada se conmemoraron los diez años de la histórica sentencia de la Megacausa La Perla, uno de los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad más importantes de la historia argentina.

En ese marco, se realizó un reconocimiento al juez José Vicente Díaz Gavier por su labor en los procesos de juzgamiento de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.

“Todo ese aporte permitió construir la verdad y, sobre la base de la verdad y de la certeza, poder dictar las sentencias”, expresó Díaz Gavier al referirse al trabajo de víctimas, familiares, organismos de derechos humanos e instituciones que hicieron posible el proceso judicial.

Con la puesta en marcha del nuevo programa, el Gobierno de Córdoba reafirma su compromiso con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y profundiza el acompañamiento y la reparación de las víctimas del terrorismo de Estado.

Cómo acceder al programa

El acompañamiento podrá solicitarse telefónicamente al 351 2090678 o 351 4333421/22; por correo electrónico a Memoriaverdadyjusticia@cba.gov.ar y derechoshumanos@cba.gob.ar; o mediante SUAC.