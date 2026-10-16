Presentaron proyecto de ley para nueva Ley de Promoción Industrial Unificada

Con la presencia del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fernando Sibilla, las comisiones de Industria y Minería, y de Economía y Presupuesto de la Legislatura de Córdoba comenzaron el tratamiento del proyecto de ley del Ejecutivo provincial que crea el Régimen de Incentivo a las Inversiones, la Innovación y el Empleo.

En este marco, Sibilla expuso los principales alcances de la iniciativa y destacó la importancia de contar con un marco normativo unificado, ágil y adaptado a las necesidades actuales del sector productivo.

“Buscamos crear un cuerpo normativo único, más ágil y actualizado a lo que requieren las industrias. Queremos facilitar el acceso a los beneficios, dar previsibilidad a las inversiones y acompañar a las empresas que apuestan por Córdoba”, señaló Sibilla.

El proyecto es resultado de un proceso de trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y la Unión Industrial de Córdoba (UIC), que permitió relevar las necesidades del sector y avanzar en la actualización de las herramientas de promoción industrial.

*Más beneficios para las PyMEs y las inversiones productivas*

Uno de los principales cambios de la propuesta es la ampliación del Régimen Simplificado, que elevará de $3.200 millones a $4.500 millones el límite de facturación anual para que las empresas puedan acceder al beneficio de Ingresos Brutos Cero.

La iniciativa contempla dos modalidades de acceso: un Régimen Simplificado, destinado a empresas con ingresos anuales de hasta $4.500 millones, y un Régimen General, orientado a proyectos de inversión de distintas escalas, de acuerdo con los requisitos establecidos.

Además, prevé beneficios impositivos por hasta 10 años para las inversiones alcanzadas, incentivos para incorporar tecnologías vinculadas con la industria 4.0 y la radicación de empresas en parques industriales. También suma herramientas para acompañar la capacitación de nuevos trabajadores en las PyMEs.

“Esta ley busca que las empresas tengan reglas claras para planificar, invertir y crecer. La promoción industrial tiene que ser una herramienta concreta para mejorar la competitividad, incorporar tecnología y generar empleo privado formal”, destacó el ministro.

*Una política industrial con alcance territorial*

El proyecto también establece incentivos adicionales para las inversiones que se radiquen en parques industriales y regímenes especiales para actividades productivas localizadas en las regiones Noroeste y Sur de Córdoba.

De esta manera, la Provincia busca fortalecer el desarrollo productivo en todo el territorio, promover nuevas radicaciones y acompañar el crecimiento de las economías regionales. Asimismo, se prevé invitar a municipios y comunas a adherir al régimen.

La reunión fue encabezada por la presidenta de la Comisión de Industria y Minería, Verónica Navarro Alegre, y contó con la participación del titular de la Comisión de Economía y Presupuesto, Ricardo Sosa, y legisladores de distintos bloques.

Por el Gobierno provincial también estuvieron presentes el secretario de Industria, Ignacio Tovo; el secretario Legal y Administrativo, Joaquín Montes; y la directora de Promoción Industrial, Paula Martelossi. Por la UIC participaron su secretario, Leonardo Destéfano, y el jefe del Departamento de Política Tributaria, Guillermo Requena.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Córdoba busca consolidar un marco de promoción industrial que brinde previsibilidad a las empresas, facilite las inversiones y contribuya a generar más producción y empleo en la provincia.