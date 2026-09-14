Primer Foro en los preparativos del Parlamento por los Derechos Políticos de las Mujeres

Tuvo lugar el primer Foro de Intendentas y Jefas Comunales de la Provincia, en el marco de los preparativos para el Parlamento por los Derechos Políticos de las Mujeres que tendrá lugar en Córdoba durante el mes de septiembre.

Del encuentro que se desarrolló en la Legislatura Unicameral, participaron la Vicegobernadora, Myrian Prunotto; la secretaria de la Mujer, Claudia Martínez, y la senadora Nacional, Alejandra Vigo; reuniendo a más de 50 Intendentas y Jefas Comunales de los diferentes departamentos provinciales.

​Constituyendo un espacio para compartir experiencias y desafíos del liderazgo político de las mujeres, la economía del cuidado, la violencia política por motivos de género y las desigualdades. Estos fueron algunos de los ejes que se abordaron para seguir fortaleciendo la participación política con más mujeres en los lugares de toma de decisiones.

Una iniciativa de la Secretaría General de la Legislatura y la Secretaría de la Mujer a través del Programa Lideresas, con el objetivo de reafirmar el compromiso en la participación y el liderazgo femenino en la gestión pública.

Cabe señalar que habrá nuevas instancias de foros territoriales y sectoriales en distintos puntos de la Provincia, previo al 23 de septiembre.

​Parlamento Provincial de los Derechos Políticos de las Mujeres

Tendrá lugar en Córdoba el próximo 23 de septiembre en coincidencia con el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, fecha que conmemora la promulgación de la Ley N° 13.010 “Voto Femenino” del año 1947.

Que establece en sus tres primeros artículos que:

Las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos.

Las mujeres extranjeras residentes en el país tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o les imponen las leyes a los varones extranjeros.

Para la mujer regirá la misma ley electoral que para el hombre, debiéndose dar su libreta cívica correspondiente, como documento de identidad indispensable para todos los actos civiles y electorales.